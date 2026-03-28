Содержание под стражей или залог в размере 63,7 млн грн: подозреваемому в махинациях с зерном экс-министру избрана мера пресечения

Бывшему министру Министерства агропромышленного развития Украины назначена мера пресечения за махинации с зерном.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Организатор схемы

"Сегодня организатору схемы – бывшему министру агропромышленного развития Украины – избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 63,7 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма залога соответствует полному размеру ущерба, нанесенного потерпевшей стороне и подтвержденного экспертизой.

Другие участники

В отношении двух других участников схемы – директора агропредприятия и его технического руководителя – в суд направлено ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения: содержание под стражей или залог в размере 63,7 млн грн для каждого.

Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли схему фиктивной продажи зерна на 63 млн грн. Среди подозреваемых - экс-министр агропромышленного развития Украины. Подозреваемые пытались продать 7 тысяч тонн несуществующей кукурузы, подделав складские документы. На бумаге элеватор продавца был заполнен урожаем, а фактически – пуст.

Экс-министру и двум соорганизаторам и исполнителям было сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).