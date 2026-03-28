Содержание под стражей или залог в размере 63,7 млн грн: подозреваемому в махинациях с зерном экс-министру избрана мера пресечения

Мошенничество с зерном на 63 млн грн

Бывшему министру Министерства агропромышленного развития Украины назначена мера пресечения за махинации с зерном.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Организатор схемы

"Сегодня организатору схемы – бывшему министру агропромышленного развития Украины – избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 63,7 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма залога соответствует полному размеру ущерба, нанесенного потерпевшей стороне и подтвержденного экспертизой.

Другие участники

В отношении двух других участников схемы – директора агропредприятия и его технического руководителя – в суд направлено ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения: содержание под стражей или залог в размере 63,7 млн грн для каждого.

Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли схему фиктивной продажи зерна на 63 млн грн. Среди подозреваемых - экс-министр агропромышленного развития Украины. Подозреваемые пытались продать 7 тысяч тонн несуществующей кукурузы, подделав складские документы. На бумаге элеватор продавца был заполнен урожаем, а фактически – пуст.

Экс-министру и двум соорганизаторам и исполнителям было сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

А фамилия у бывшего министра есть? Или вам несподручно ее написать?
28.03.2026 19:57
сьогодні, зараз!
я, абсолютно тверезо, та в повному розумі заявляю!!!
на україну чекає громадянська війна, після зняття військового стану, після демобілізації!!!
війна громадян проти ******* чиновників, ментів, суддів, пристосуванців!!!
це, те, що я знаю від ветеранів убд!!!!!!!!
від ветеранів убд різного віку, різного походження, різного рівня освіти!
від ветеранів убд, з різних селищ, сіл, містечків та міст!!!!
28.03.2026 20:05
Це той міністр, який за копійки скупляв у наляканих війною українських фермерів зерно і демпінгував польських , що ті перекривали дороги і не пропускали зброю для ЗСУ ??? ****.
28.03.2026 20:28
Та щоб йому те зерно поперек горла стало!
28.03.2026 20:42
ще одного міндіча відпустили на свободу
28.03.2026 21:02
 
 