Содержание под стражей или залог в размере 63,7 млн грн: подозреваемому в махинациях с зерном экс-министру избрана мера пресечения
Бывшему министру Министерства агропромышленного развития Украины назначена мера пресечения за махинации с зерном.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
Организатор схемы
"Сегодня организатору схемы – бывшему министру агропромышленного развития Украины – избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 63,7 млн грн", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма залога соответствует полному размеру ущерба, нанесенного потерпевшей стороне и подтвержденного экспертизой.
Другие участники
В отношении двух других участников схемы – директора агропредприятия и его технического руководителя – в суд направлено ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения: содержание под стражей или залог в размере 63,7 млн грн для каждого.
Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли схему фиктивной продажи зерна на 63 млн грн. Среди подозреваемых - экс-министр агропромышленного развития Украины. Подозреваемые пытались продать 7 тысяч тонн несуществующей кукурузы, подделав складские документы. На бумаге элеватор продавца был заполнен урожаем, а фактически – пуст.
Экс-министру и двум соорганизаторам и исполнителям было сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
я, абсолютно тверезо, та в повному розумі заявляю!!!
на україну чекає громадянська війна, після зняття військового стану, після демобілізації!!!
війна громадян проти ******* чиновників, ментів, суддів, пристосуванців!!!
це, те, що я знаю від ветеранів убд!!!!!!!!
від ветеранів убд різного віку, різного походження, різного рівня освіти!
від ветеранів убд, з різних селищ, сіл, містечків та міст!!!!