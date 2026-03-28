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Новини Фінансові шахрайства Розкрадання зерна
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Тримання під вартою або застава у 63,7 млн грн: підозрюваному в махінаціях із зерном ексміністру обрано запобіжний захід

Шахрайство із зерном на 63 млн грн

Обрано запобіжний захід колишньому міністру Міністерства агропромислового розвитку України за махінації із зерном.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Організатор схеми

"Сьогодні організатору схеми – колишньому міністру агропромислового розвитку України – обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 63,7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сума застави відповідає повному розміру збитків, завданих потерпілій стороні та підтверджених експертизою.

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Інші учасники

Щодо двох інших учасників схеми – директора агропідприємства та його технічного керівника – до суду скеровано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу: тримання під вартою або застава 63,7 млн грн для кожного.

Досудове розслідування триває.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн. Серед підозрюваних - ексміністр агропромислового розвитку України. Підозрювані намагалися продати 7 тисяч тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи. На папері елеватор продавця був заповнений врожаєм, а фактично – порожній.

Ексміністру та двом співорганізаторам і виконавцям, було повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Автор: 

зерно (3212) шахрайство (1296) Сольський Микола (127)
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Топ коментарі
+7
А фамилия у бывшего министра есть? Или вам несподручно ее написать?
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28.03.2026 19:57 Відповісти
+5
сьогодні, зараз!
я, абсолютно тверезо, та в повному розумі заявляю!!!
на україну чекає громадянська війна, після зняття військового стану, після демобілізації!!!
війна громадян проти ******* чиновників, ментів, суддів, пристосуванців!!!
це, те, що я знаю від ветеранів убд!!!!!!!!
від ветеранів убд різного віку, різного походження, різного рівня освіти!
від ветеранів убд, з різних селищ, сіл, містечків та міст!!!!
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28.03.2026 20:05 Відповісти
+3
Це той міністр, який за копійки скупляв у наляканих війною українських фермерів зерно і демпінгував польських , що ті перекривали дороги і не пропускали зброю для ЗСУ ??? ****.
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28.03.2026 20:28 Відповісти

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