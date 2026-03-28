Тримання під вартою або застава у 63,7 млн грн: підозрюваному в махінаціях із зерном ексміністру обрано запобіжний захід

Обрано запобіжний захід колишньому міністру Міністерства агропромислового розвитку України за махінації із зерном.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Організатор схеми

"Сьогодні організатору схеми – колишньому міністру агропромислового розвитку України – обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 63,7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сума застави відповідає повному розміру збитків, завданих потерпілій стороні та підтверджених експертизою.

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Інші учасники

Щодо двох інших учасників схеми – директора агропідприємства та його технічного керівника – до суду скеровано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу: тримання під вартою або застава 63,7 млн грн для кожного.

Досудове розслідування триває.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн. Серед підозрюваних - ексміністр агропромислового розвитку України. Підозрювані намагалися продати 7 тисяч тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи. На папері елеватор продавця був заповнений врожаєм, а фактично – порожній.

Ексміністру та двом співорганізаторам і виконавцям, було повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).