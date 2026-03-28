Тримання під вартою або застава у 63,7 млн грн: підозрюваному в махінаціях із зерном ексміністру обрано запобіжний захід
Обрано запобіжний захід колишньому міністру Міністерства агропромислового розвитку України за махінації із зерном.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
Організатор схеми
"Сьогодні організатору схеми – колишньому міністру агропромислового розвитку України – обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 63,7 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сума застави відповідає повному розміру збитків, завданих потерпілій стороні та підтверджених експертизою.
Інші учасники
Щодо двох інших учасників схеми – директора агропідприємства та його технічного керівника – до суду скеровано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу: тримання під вартою або застава 63,7 млн грн для кожного.
Досудове розслідування триває.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн. Серед підозрюваних - ексміністр агропромислового розвитку України. Підозрювані намагалися продати 7 тисяч тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи. На папері елеватор продавця був заповнений врожаєм, а фактично – порожній.
Ексміністру та двом співорганізаторам і виконавцям, було повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
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