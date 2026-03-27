Зернова схема на 63 млн грн: одним із підозрюваних є ексміністр агрополітики Сольський, - джерела

Одним із підозрюваних у справі про фіктивний продаж зерна на 63 млн грн є колишній міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось про викриття схеми фіктивного продажу зерна на 63 млн грн. Серед підозрюваних - ексміністр агропромислового розвитку України.

Справа Сольського

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року НАБУ повідомило Сольському про підозру в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільськогосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сольський вини не визнає та заявив, що події стосуються період 2017-2018 рр., коли він був адвокатом.

25 квітня 2024 року міністр написав заяву про відставку.

Згодом Сольського взяли під варту з альтернативою застави у 75,7 млн грн. Пізніше за нього внесли заставу.

9 травня 2024 року Верховна Рада звільнила його з посади міністра аграрної політики.

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