Зерновая схема на 63 млн грн: одним из подозреваемых является экс-министр агрополитики Сольский, - источники
Одним из подозреваемых по делу о фиктивной продаже зерна на сумму 63 млн грн является бывший министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Что предшествовало?
Дело Сольского
Напомним, 23 апреля 2024 года НАБУ сообщило Сольскому о подозрении в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.
По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский как владелец ряда сельскохозяйственных компаний в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий в Сумской области.
Злоумышленники сначала уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Это стало основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.
Впоследствии эти земли с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность. Земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было подписание договора о ее передаче в аренду агрохолдингу еще до момента получения.
Сольский свою вину не признает и заявил, что события касаются периода 2017-2018 гг., когда он был адвокатом.
25 апреля 2024 года министр написал заявление об отставке.
Впоследствии Сольского взяли под стражу с альтернативой залога в 75,7 млн грн. Позже за него внесли залог.
9 мая 2024 года Верховная Рада освободила его от должности министра аграрной политики.
