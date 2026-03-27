Зерновая схема на 63 млн грн: одним из подозреваемых является экс-министр агрополитики Сольский, - источники

Одним из подозреваемых по делу о фиктивной продаже зерна на сумму 63 млн грн является бывший министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Что предшествовало?

Дело Сольского

Напомним, 23 апреля 2024 года НАБУ сообщило Сольскому о подозрении в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский как владелец ряда сельскохозяйственных компаний в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий в Сумской области.

Злоумышленники сначала уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Это стало основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Впоследствии эти земли с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность. Земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было подписание договора о ее передаче в аренду агрохолдингу еще до момента получения.

Сольский свою вину не признает и заявил, что события касаются периода 2017-2018 гг., когда он был адвокатом.

25 апреля 2024 года министр написал заявление об отставке.

Впоследствии Сольского взяли под стражу с альтернативой залога в 75,7 млн грн. Позже за него внесли залог.

9 мая 2024 года Верховная Рада освободила его от должности министра аграрной политики.

27.03.2026 16:04 Ответить
По зерновій схемі дійдуть і до Іванющенка, 1,5 млрд.дол.кит.кредиту,а там і дальше,якщо не зупиняться.
27.03.2026 16:07 Ответить
Дивовижне відчуття---майже всі посадовці при цій владі шахраї, шулери, крадії зрадникі невже Бог зібрав всіх в одно кодло і показав "мудрому наріду" його розум Але ж були і адкватні і виборці і претенденти на "вождів"--то чому повинна ця частина потерпати. Різні опитування (хотя там також одна брехня) показують,що баранів в нас ще багато і бомби,ракети ,які падають на їхні голови їх не вилікують. Бо баран іде тільки мясо і шерсть .
27.03.2026 16:10 Ответить
От цікаво, а є ті хто не крав, не схематозів, не жадав откатів? Є такі , хто працював сумлінно для процвітання України?
27.03.2026 16:24 Ответить
А когда Тимошенко сгребла и выбросила с его стола бумаги о приватизации земли, так она плохая была.
27.03.2026 16:34 Ответить
 
 