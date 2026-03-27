Зерновая схема на 63 млн грн: одним из подозреваемых является экс-министр агрополитики Сольский, - источники

Одним из подозреваемых по делу о фиктивной продаже зерна на сумму 63 млн грн является бывший министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Что предшествовало?

Дело Сольского

Напомним, 23 апреля 2024 года НАБУ сообщило Сольскому о подозрении в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский как владелец ряда сельскохозяйственных компаний в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий в Сумской области.

Злоумышленники сначала уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Это стало основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Впоследствии эти земли с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность. Земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было подписание договора о ее передаче в аренду агрохолдингу еще до момента получения.

Сольский свою вину не признает и заявил, что события касаются периода 2017-2018 гг., когда он был адвокатом.

25 апреля 2024 года министр написал заявление об отставке.

Впоследствии Сольского взяли под стражу с альтернативой залога в 75,7 млн грн. Позже за него внесли залог.

9 мая 2024 года Верховная Рада освободила его от должности министра аграрной политики.

Читайте: ГБР за 2 месяца направило в суд 1748 дел, среди фигурантов - депутаты, судьи, правоохранители. ИНФОГРАФИКА