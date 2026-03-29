Стрельба и взрыв в Одессе: задержан 22-летний военный, находившийся в отпуске, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По факту стрельбы в Одессе полиция возбудила уголовное дело. Инцидент квалифицирован как хулиганство. Задержан 22-летний военнослужащий. В результате его действий никто не пострадал.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Задержан военнослужащий

Как отмечается, предварительно установлено, что правонарушитель - 22-летний военнослужащий, который во время отпуска находился в Одессе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Запорожье: двое военных в СЗЧ напали на полицию: один нападавший мертв, другой задержан, - Нацполиция. ВИДЕО

Подробности происшествия

На улице возле арендованного жилья он несколько раз выстрелил в воздух, предположительно из стартового пистолета, а также произвел взрыв гранаты. Мотивы содеянного в настоящее время устанавливаются.

Что грозит

Сообщается, что полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке и изъяли у него пистолет с патронами и корпус гранаты, которые направлены на экспертизу.

Читайте также: Выпустил около 90 патронов: в Хмельницком военный стрелял с балкона многоэтажки, - полиция

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований следователи полиции внесли сведения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Читайте также: Конфликт со стрельбой произошел между двумя военными ТЦК в Одессе: пострадавших нет





Что предшествовало

Ранее сообщалось, чтосегодняв Одессе полиция задержала вооруженного мужчину. Он находился на улице с предметами, похожими на оружие. Попредварительной информации, у него в руках граната и огнестрельное оружие. Он произвел несколько выстрелов вверх, а также раздался взрыв.