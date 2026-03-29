Стрельба и взрыв в Одессе: задержан 22-летний военный, находившийся в отпуске, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По факту стрельбы в Одессе полиция возбудила уголовное дело. Инцидент квалифицирован как хулиганство. Задержан 22-летний военнослужащий. В результате его действий никто не пострадал.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Задержан военнослужащий

Как отмечается, предварительно установлено, что правонарушитель - 22-летний военнослужащий, который во время отпуска находился в Одессе.

Подробности происшествия

На улице возле арендованного жилья он несколько раз выстрелил в воздух, предположительно из стартового пистолета, а также произвел взрыв гранаты. Мотивы содеянного в настоящее время устанавливаются.

Что грозит

Сообщается, что полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке и изъяли у него пистолет с патронами и корпус гранаты, которые направлены на экспертизу.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований следователи полиции внесли сведения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, чтосегодняв Одессе полиция задержала вооруженного мужчину. Он находился на улице с предметами, похожими на оружие. Попредварительной информации, у него в руках граната и огнестрельное оружие. Он произвел несколько выстрелов вверх, а также раздался взрыв.

29.03.2026 00:08 Ответить
29.03.2026 01:27 Ответить
29.03.2026 00:03 Ответить
Молоде дурбецало, тепер опиниться у тюрьмі.
28.03.2026 23:49 Ответить
Це ще чому? Зі стартового пістолета не заборонено стріляти. Це взагалі легальна іграшка. А от що із цього роблять масштабну подію - невже в країні не залишилось достойних новин???
29.03.2026 00:08 Ответить
А те що гранату підірвав- то куйня, ніхто ж не погиб
29.03.2026 00:49 Ответить
Запал гранати...
29.03.2026 01:27 Ответить
Мусора знову нагадали, що вони крута влада, в військові гній
29.03.2026 09:11 Ответить
Молоде дурбецало воює на фронті, може не потрібно обзивати
29.03.2026 08:43 Ответить
не мішайте хуцпі з погонами самовпевнюватися,вони вже понімають,коли повернеться більше,поліцаї почнуть ходити під себе з очевидною регулярністю,бо любить їх народ від серця....
29.03.2026 09:22 Ответить
Військовий таким чином хотів всім нагадати , що він
у відпустці
29.03.2026 00:03 Ответить
Одразу подумав,що він військовий.
29.03.2026 00:26 Ответить
22 роки? Тобто контрактник за новою програмою зелі?!
І от формула "рік воюєш - рік відпочиваєш" замінюється на "півроку десь пошастав" - відпустка - 5 років на нарах за зберігання зброї (граната).
Доречі, питання повідпустці - в передових частинах у відпустку просто так не попадеш - або після поранення або дуже гарні відносини з командиром і точно не з окопу.
29.03.2026 04:07 Ответить
запал гранати, канЄшно - да.. але, якщо оцЕ й усЯ "інформація-сенсація", то що?, у поліційній країні мрії Зєлєнськага стартовий пістолет та хлопавка - це вже аж такий кримінал?.. чи у поліцаям вже нема більш важливої роботи?..
29.03.2026 04:34 Ответить
Стартовий,хлопалка...А тот факт,что он гуляет с гранатой,как то ниодного комментатора не смущает. Ну запал же подорвал.. Аграната...Какая граната?!
29.03.2026 06:46 Ответить
Корпус від гранати був окремо від підривача, тому максимум 263, та й ту сподіваюсь закриють за малозначущістю скоєного, інше питання що поки ухилянти пишуть що це так страшно і його посадити потрібно, хлопчина у 22 !!!!!!!!! Роки служить ( красень), і хоча міг легально гуляти, вчитися чи виїхати за кордон, замість цього вибрав для себе важчий ( але славетний та чоловічий шлях козака!
29.03.2026 06:57 Ответить
так може у хлопця на те і розрахунок,сзч в законі....
29.03.2026 09:24 Ответить
Чувак з групи оповіщення
29.03.2026 05:28 Ответить
Ну гранату могли "домалювати" для важкості справи вони вміють це робити і доказати що вона у нього була не проблема
29.03.2026 07:26 Ответить
Справжні поліцейські, на фронт їх, хоча б на місяць, а потім хай проходять ротацію
29.03.2026 08:46 Ответить
повернути після війни,з іншими
29.03.2026 09:25 Ответить
 
 