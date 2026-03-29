Стрельба и взрыв в Одессе: задержан 22-летний военный, находившийся в отпуске, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
По факту стрельбы в Одессе полиция возбудила уголовное дело. Инцидент квалифицирован как хулиганство. Задержан 22-летний военнослужащий. В результате его действий никто не пострадал.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Задержан военнослужащий
Как отмечается, предварительно установлено, что правонарушитель - 22-летний военнослужащий, который во время отпуска находился в Одессе.
Подробности происшествия
На улице возле арендованного жилья он несколько раз выстрелил в воздух, предположительно из стартового пистолета, а также произвел взрыв гранаты. Мотивы содеянного в настоящее время устанавливаются.
Что грозит
Сообщается, что полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке и изъяли у него пистолет с патронами и корпус гранаты, которые направлены на экспертизу.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований следователи полиции внесли сведения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, чтосегодняв Одессе полиция задержала вооруженного мужчину. Он находился на улице с предметами, похожими на оружие. Попредварительной информации, у него в руках граната и огнестрельное оружие. Он произвел несколько выстрелов вверх, а также раздался взрыв.
І от формула "рік воюєш - рік відпочиваєш" замінюється на "півроку десь пошастав" - відпустка - 5 років на нарах за зберігання зброї (граната).
Доречі, питання повідпустці - в передових частинах у відпустку просто так не попадеш - або після поранення або дуже гарні відносини з командиром і точно не з окопу.