Жена "слуги народа" Корявченкова возмутилась расследованием Ткача: "Мы не прятались"

Жена народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Корявченкова Татьяна Корявченкова возмутилась расследованием "Украинской правды" о жизни ее семьи в Испании.

Об этом она написала в соцсети Facebook за неделю до выхода журналистского расследования, сообщает Цензор.НЕТ.

Встречу с журналистами Корявченкова назвала "неожиданной".

"Не скажу, что приятной, но что-то новое и необычное она привнесла в мою тихую, спокойную жизнь", - написала супруга нардепа.

О недвижимости

По ее словам, расследователь Михаил Ткач "застал" ее мужа возле дома, чтобы задать ряд вопросов, в частности о квартире в Испании.

Корявченкова утверждает, что приобрела квартиру в кредит.

"Действительно ли мы живем в этом доме и купили ли мы квартиру в этом доме? Да, действительно мы живем в этом доме, и эту квартиру я купила в кредит (в рассрочку) в прошлом году. То есть мне еще два года за нее выплачивать. Сколько она стоила? 150 тысяч евро", - написала она.

Жена нардепа добавила, что информация о недвижимости не скрывается и будет отражена в декларации ее мужа.

"То, что я купила квартиру, мы этого не скрываем, все об этом узнают после 31.03.2026, к этому времени Юра должен подать декларацию и эта квартира будет там, с ценой и условиями покупки: рассрочка, сроки и суммы выплат", - написала Корявченкова.

О пребывании мужа за границей

Также она прокомментировала выезды своего мужа за пределы Украины.

"Пребывание Юры за пределами Украины - подайте официальный запрос, и вам ответят - где, когда, сколько и на каком основании", - заявила она.

Кроме того, Корявченкова предположила, что журналисты могли найти ее и мужа благодаря "информатору, который имеет доступ к их закрытым данным".

"А еще, знаете, как оказалось, они нас нашли? Потому что ждали совсем по другому адресу, там, где раньше мы жили. Я так понимаю, этот адрес предоставил им информатор, который имеет доступ к нашим закрытым данным. По машине! Очень заметная для города, где мы живем: большая, белая и номера 0095! Случайно увидели и проследили! А мы вообще-то и не прятались. Машина у меня с 2013 года, цвет мне нравится, а номера принципиально не меняю", - написала она.

Что предшествовало?

Напомним, что журналисты "УП" выяснили, что нардеп "Слуги народа" Юрий Корявченков в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Там у его жены есть квартира.

По данным СМИ, в ВР засекретили информацию о выезде "слуги народа" Корявченкова за границу.

