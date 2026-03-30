Жена "слуги народа" Корявченкова возмутилась расследованием Ткача: "Мы не прятались"
Жена народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Корявченкова Татьяна Корявченкова возмутилась расследованием "Украинской правды" о жизни ее семьи в Испании.
Об этом она написала в соцсети Facebook за неделю до выхода журналистского расследования, сообщает Цензор.НЕТ.
Встречу с журналистами Корявченкова назвала "неожиданной".
"Не скажу, что приятной, но что-то новое и необычное она привнесла в мою тихую, спокойную жизнь", - написала супруга нардепа.
О недвижимости
По ее словам, расследователь Михаил Ткач "застал" ее мужа возле дома, чтобы задать ряд вопросов, в частности о квартире в Испании.
Корявченкова утверждает, что приобрела квартиру в кредит.
"Действительно ли мы живем в этом доме и купили ли мы квартиру в этом доме? Да, действительно мы живем в этом доме, и эту квартиру я купила в кредит (в рассрочку) в прошлом году. То есть мне еще два года за нее выплачивать. Сколько она стоила? 150 тысяч евро", - написала она.
Жена нардепа добавила, что информация о недвижимости не скрывается и будет отражена в декларации ее мужа.
"То, что я купила квартиру, мы этого не скрываем, все об этом узнают после 31.03.2026, к этому времени Юра должен подать декларацию и эта квартира будет там, с ценой и условиями покупки: рассрочка, сроки и суммы выплат", - написала Корявченкова.
О пребывании мужа за границей
Также она прокомментировала выезды своего мужа за пределы Украины.
"Пребывание Юры за пределами Украины - подайте официальный запрос, и вам ответят - где, когда, сколько и на каком основании", - заявила она.
Кроме того, Корявченкова предположила, что журналисты могли найти ее и мужа благодаря "информатору, который имеет доступ к их закрытым данным".
"А еще, знаете, как оказалось, они нас нашли? Потому что ждали совсем по другому адресу, там, где раньше мы жили. Я так понимаю, этот адрес предоставил им информатор, который имеет доступ к нашим закрытым данным. По машине! Очень заметная для города, где мы живем: большая, белая и номера 0095! Случайно увидели и проследили! А мы вообще-то и не прятались. Машина у меня с 2013 года, цвет мне нравится, а номера принципиально не меняю", - написала она.
Что предшествовало?
- Напомним, что журналисты "УП" выяснили, что нардеп "Слуги народа" Юрий Корявченков в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Там у его жены есть квартира.
- По данным СМИ, в ВР засекретили информацию о выезде "слуги народа" Корявченкова за границу.
Це для Зе і ко все в цьому житті і квартири на Пальма де Майорці, а для інших бусифікація.
15-кімнатна вілла на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі Зеленський володіє разом з дружиною Оленою, в декларації він її не згадував...
- А хто вам сказав, що я сплю?
Подивився розслідування Ткача про іспанський вояж пана Юзіка, депутата Верховної Ради, одного зі Слуг народу. Власне кажучи, наче і немає нічого крамольного в тому, що громадянин України, виїхав на відпочинок до мальовничої Іспанії. (Як на мене, то узбережжя Коста-Брава, це один з клаптиків раю на землі). І можна було б сказати, що розслідування висмоктане з пальця (причепився журналіст до чесного депутата), якби ж не декілька зовсім простих, ледь помітних АЛЕ;
- З огляду на побачене, я вірно зрозумів, що зараз в Україні, себто під час дії правового режиму воєнний стан, будь-який чоловік призивного віку може спокійно виїхати у відпустку за кордон??? Так, військові можуть (якщо командир погодить відпустку). А інші? Наприклад ті, хто заброньований? Наприклад умовний Василь, машиніст локомотива. Він може у свою законну відпустку, поїхати за кордон? Ні? Тобто, Юзік може, а пан Василь, не може? А чому? Він недостатньо громадянин країни, ніж Слуга народу? На нього діють владні заборони а на пана Юзіка, ні? Чи просто у нього немає друга Президента? Який, (як ми знаємо зі слів депутата Ярослава Железняка), власним рішенням може зняти з розшуку корисну людину. І напевне ж, власним рішенням може дозволити громадянину країни провести відпустку закордоном?! Класно бути президентом, погодьтеся! Ти фактично директор України. Що хочу то і роблю.
- Чомусь згадалось історія із забороною виїзду за кордон Петру Порошенку. І мова ж йшла не про відпустку в Іспанії, чи ще десь. Наприклад рік тому, його просто не випустили у відрядження до США. Чи була б корисна Україні поїздка п'ятого Президента до Вашингтону, питання риторичне?! Але ж… Цікаві у нас в країні заборони! Лідеру фракції «ЄС» не можна на Мюнхенську безпекову конференцію 2025 року, а Юзіку у відпустку до Іспанії, можна. Сила заборон регулюється ступенем відношень із головним Портретом Банкової? Хм...
Чудово в цьому розслідуванні виглядають уривки відео із гнівними відосіками Володимира Зеленського, де він нахмуривши брови читає з суфлера написаний текст про незламність, потужність, заборону відпусток депутатам і все інше бла-бла-бла. Все те, що адресоване електорату. А той вже потім розмазуючи сльози та шмарклі по щоках, вишиває портрети смарагдовим бісером. Але іспанські вояжі Слуги народу, ставлять хрест на всіх цих погрозливих заявах директора України. Або пану Юзіку похєру на те, що там прочитали з суфлера? Або у нього просто є чарівна паличка, у вигляді дружби із президентом?!
Не секрет, що відрядження депутатів «ЄС» узгоджувалися на Банковій. Маємо десятки історій невипуску на важливі міжнародні заходи.
В Юзіка проблем з «відрядженнями» , як бачимо, не виникає. Йому запрошення непотрібно. Бо в нього там зустріч з «українською громадою». Наша фракція готує запит на спікера з вимогою надати всю інформацію про відрядження Юзіка з 2022 року. (До речі, днями я була в Кривому Розі. Там люди дуже запитували, де дівся їх мажоритарник Юзік. Правда, так і не зізналися, а хто ж за нього голосував )
Тим часом Порошенка розвертали на кордоні, заблокувавши участь в ПА НАТО, мені не підписували відрядження на спостережну місію ПА ОБСЄ і сесії, нам з Порошенком, Марією і Іванкою зірвали участь в конвенті Республіканської партії США і інших заходах в Штатах, бо Банкова на собі замкнула американський вектор, Гончаренка не випускали в Страсбург на ПАРЄ,Арʼєва і Федину на Євронест.
Шоковані західні партнери вимагали від керівництва ВР дотримуватися плюралізму і поваги до опозиції. У відповідь Стефанчук слав їм таблички з відстоками відряджень на душу депутата (добре, хоч не на вагу): А потім діяли ще цинічніше - підписувати розпорядження, вже коли подія почалася, а твої квитки і готель згоріли…
Від нас вимагали запрошення на захід виключно від спікера парламенту, форуми ЕРР не рахувалися за важливі… Нам вигадували нові й нові єзуїтські приниження, аби заблокувати контакти з партнерами.
Про кожен наш виїзд відразу писали брудні ТГ Банкової, апарат ВР і прикордонники по вказівці влади негайно зливали кожен крок. Петрови - іванови накидували лайна на кожну міжнародну зустріч, висміювали кожне фото, знецінювали кожен захід, верещали про «народні гроші», хоч всі відрядження ( окрім офіційних делегацій на Асамблеї) ми здійснювали за свій рахунок.
Ми єдина фракція, яка подала в суд на неправомірні дії керівництва ВР і уряду щодо блокування міжпарламентської діяльності, а Порошенко цей суд виграв. Але Уряд і досі не знімає заборону на свавільний невипук парламентарів і навіть жінок - депутаток на міжнародні заходи. Бо ж бачимо, це стосується виключно опозиції.
Нам з Сюмар влаштували пекло за конференцію європарламентарів «Open Dialogue" в Мілані, де ми посміли ще й з українською громадою зустрітися!
Памʼятаєте хамські сценки в Кварталі про Мальдіви? Цікаво, що там розкажуть про Іспанію…
Як же дістали ці подвійні стандарти і безкінечна, нахабна, цинічна брехня. Зробили всіх разом…
-- ''хоть па-ржом''.
-- ''здєсь можна прібарахлітса - внукам хватіт''.
-- ''в рот я **** етіх украінцев''.
-- ''зуб даю''...
Я вам нічєго нє должен.
Редакція Української правди тиждень тому звернулася із запитом до парламенту та спікера Руслана Стефанчука з проханням надати дані про всі закордонні поїздки депутата, а також підстави для перетину ним кордону. Йшлося, зокрема, про перебування Корявченкова в Іспанії у березні цього року, де журналісти його і виявили - разом із родиною.
Втім у Верховній Раді відмовилися надати цю інформацію, пославшись на її обмежений статус.
"У Раді засекретили інформацію про виїзд нардепа Корявченкова "Юзіка" за кордон", - повідомив Ткач.
Коли "Юзік" був коміком, хоча його дуже важко таким назвати, він грав ролі просто жирного, або людину, яка постійно їла в кадрі. От ми бачимо, що депутатство і необмежені можливості 2019 року подарували цій людині мати квартиру в Іспанії, при чому він не може пояснити звідки вона в нього взялась, звідки він взяв 150 тис. євро, щоб придбати таку нерухомість.
Так само до цієї людини є претензії від НАБУ, втім, ми бачимо, що людина призовного віку, народний депутат абсолютно вільно покидає територію України. При чому він говорить, що не знає про підстави власного перетину кордону і про це потрібно запитувати у прикордонників.
Це, до речі, породжує той соціальний розрив, який вже у нас виникає, коли пересічні громадяни бачать, що якщо ти не "кварталівець", то тебе мобілізують, у тебе будуть проблеми, тебе будуть хейтити у телеграм-каналах, але якщо ти "Юзік", або виходець зі студії "Квартал 95", то в тебе буде все чудово і можена регулярно кататись за кордон"
Да вы там не имели право вообще находиться.
И от кого не прятались?
От Зеленского? Насмешила своим кудахтанием.
За кордоном взагалі в а**є від такої "журналістики", коли "журналіст" тишком нишком десь по кущам повзає, когось знімає, а потім розповідає "ох***ні історії" на скільки вистачить фантазії.
А взагалі то у них це заборонено, як втручання у приватне життя.
класно робити вигляд, що то не твій чоловік роками висміював українців і все українське зі сцени; де були ввічливість, виховання і сором, коли абсолютно безтолкове і без професійних навичок створіння, яке все життя проскакало на сценах, перлося до корита тільки тому, що кривлялося разом із зеленським?? можливо для вас це відкриття, але всім на вас було пофіг, поки ви не сіли на шиї платників податків; і так, бумеранг існує, тому кожну державну вкрадену/корупційну гривню ви витратите виключно на власні ліки