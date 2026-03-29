Дружина "слуги народу" Корявченкова виправдала його фіктивне відрядження: "В Іспанії ми лікували песика"

Фото: фб-сторінка Юрія Корявченкова

Дружина нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова Тетяна Корявченкова обурилася розслідуванню "Української правди" про життя її родини в Іспанії.

Про це вона написала в соцмережі фейсбук за тиждень до виходу журналістського розслідування, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч із журналістами Корявченкова назвала "неочікуваною".

"Не скажу, що приємна, але щось нове і незвичайне вона принесла в моє тихе, спокійне життя", - написала дружина нардепа.

Про нерухомість

За її словами, розслідувач Михайло Ткач "спіймав" її чоловіка біля будинку, щоб поставити низку запитань, зокрема щодо квартири в Іспанії.

Корявченкова стверджує, що придбала квартиру в кредит.

"Чи дійсно ми живемо в цьому будинку і чи ми купили квартиру в цьому будинку? Так, дійсно ми живемо в цьому будинку і цю квартиру я купила в кредит (розстрочку) в минулому році. Тобто мені ще два роки за неї виплачувати. Скільки вона коштувала? 150 тисяч євро", - написала вона.

Дружина нардепа додала, що інформація про нерухомість не приховується і буде відображена в декларації її чоловіка.

"Те, що я купила квартиру, ми цього не приховуємо, всі про це дізнаються після 31.03.2026, до цього часу Юра має подати декларацію і ця квартира буде там, з ціною і умовами купівлі: розстрочка, терміни і суми виплат", - написала Корявченкова.

Про перебування чоловіка за кордоном

Також вона прокоментувала виїзди свого чоловіка за межі України.

"Перебування Юри за межами України - зробіть офіційний запит і вам дадуть відповідь - де, коли, скільки і на підставі чого", - заявила вона.

Крім того, Корявченкова припустила, що журналісти могли знайти її та чоловіка завдяки "інформатору, який має доступ до їхніх закритих даних".

"А ще, знаєте, як виявляється вони нас знайшли? Бо чекали зовсім за іншою адресою, там де раніше ми жили. Я так розумію, цю адресу надав їм інформатор, який має доступ до наших закритих даних. По машині! Дуже примітна для міста , де ми живемо: велика, біла і номери 0095! Випадково побачили і прослідкували! А ми взагалі то і не ховались. Машина в мене з 2013 року, колір мені подобається, а номери принципово не міняю", - написала вона.

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Що передувало?

Нагадаємо, що журналісти "УП" з'ясували, що нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков протягом останніх місяців кілька разів їздив до Іспанії. Там його дружина має квартиру.

За даними ЗМІ, у ВР засекретили інформацію про виїзд "слуги народу" Корявченкова за кордон.

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