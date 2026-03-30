Испания закрыла воздушное пространство для самолетов США из-за ударов по Ирану

Испания запретила военным самолетам США использовать свое воздушное пространство

Испания запретила американским военным самолетам использовать свое воздушное пространство в связи с ударами США по Ирану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет Reuters.

"Мы не даем разрешения ни на использование военных баз, ни на использование воздушного пространства для действий, связанных с войной в Иране", — заявила она в Мадриде.

Детали решения

По информации СМИ, закрытие воздушного пространства вынуждает американские военные самолеты менять маршруты и облетать Испанию по пути на Ближний Восток.

В то же время ограничения не распространяются на чрезвычайные ситуации.

Позиция правительства

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что это решение является частью общей позиции правительства.

По его словам, Испания не намерена участвовать или содействовать войне, которую считает начатой в одностороннем порядке и вопреки международному праву.

Топ комментарии
+18
поки всі побігли обсирати Іспанію, що не допомагає трампу, нагадаю що:

- Іспанія надали у 2025 році допомоги Україні на 1+ млрд євро. Це рівно на лярд більше, ніж надали сша (не продали).
- Ще дають безкоштовно 5 дефіцитних ракет patriot. Так, крапля в морі, але це рівно на 5 ракет більше, ніж надали сша (не продали).
30.03.2026 15:14 Ответить
+15
А до чого тут НАТО? НАТО це оборонний союз. І єдина країна яка застосовувала його 5-у статтю це сама США а не Іспанія. Не хочуть по-людськи домовлятись із партнерами - хай через Мудярію літають, якщо їм так треба. А обороняти Ізраїль ніхто в НАТО не підписувався.
30.03.2026 15:11 Ответить
+4
Сцють реакції місцевих муслімів?
30.03.2026 15:08 Ответить
а як щодо членства іспанії в нато?
30.03.2026 15:06 Ответить
Алах акбар? Якщо людина має проблеми з причинно-наслідковими звязками і уникає використовувати критичне мислення, то це надовго. Я не про придурковатого трампа, я про лівацьку, арабізовану на 40% Іспанію, чи те, що від неї залишилось.
30.03.2026 15:21 Ответить
Це їхні внутрішні проблеми. Хай потім хоч другу Реконкісту проводять. Але підмахувати божевільній Рижій Халві в цьому питанні вони не зобов'язані.
30.03.2026 15:38 Ответить
Та вони вже самі як марксисти- джихадисти. Дебільна лівацька ідеологія рулить в Іспанії.
30.03.2026 15:23 Ответить
А чого ще очікувати від іспанських ліваків і соціалістів.
30.03.2026 15:10 Ответить
100%.
30.03.2026 15:24 Ответить
це рішення є частиною загальної позиції уряду....
Іспанія не має наміру брати участь або сприяти війні, яку вважає такою, що розпочата в односторонньому порядку та всупереч міжнародному праву. Джерело: https://censor.net/ua/n3607897
Ну, зараз трамп ще і іспанії по сраці дасть:
- ті, кто винайшли америку, не мають права зваться хер-знає як, вони будуть зваться первисними американцчми, отже іспанія - це первисна америка!
30.03.2026 15:16 Ответить
Це ж "печерний антисемітизм" з боку Іспанії!
30.03.2026 15:30 Ответить
Правильно зробили. Іспанське керівництво не бажає втягувати Іспанію у війну.
Нащо іспанцям на голови іранські балістични ракети як відповідь на підтримку агресії Ізраїля та США?
30.03.2026 15:32 Ответить
"американський нарцис і куйло США "ТРАМБОН" мабуть дасть команду вивести війска США З ВІЙСКОВОЇ БАЗИ РОТА.КОТРА В ІСПАНІЇ???
30.03.2026 15:52 Ответить
Розвал НАТО розпочато .
30.03.2026 16:14 Ответить
 
 