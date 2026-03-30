Испания закрыла воздушное пространство для самолетов США из-за ударов по Ирану

Испания запретила американским военным самолетам использовать свое воздушное пространство в связи с ударами США по Ирану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет Reuters.

"Мы не даем разрешения ни на использование военных баз, ни на использование воздушного пространства для действий, связанных с войной в Иране", — заявила она в Мадриде.

Детали решения

По информации СМИ, закрытие воздушного пространства вынуждает американские военные самолеты менять маршруты и облетать Испанию по пути на Ближний Восток.

В то же время ограничения не распространяются на чрезвычайные ситуации.

Позиция правительства

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что это решение является частью общей позиции правительства.

По его словам, Испания не намерена участвовать или содействовать войне, которую считает начатой в одностороннем порядке и вопреки международному праву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Испания отказала США в использовании своих авиабаз для ударов по Ирану