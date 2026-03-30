Іспанія закрила повітряний простір для літаків США через удари по Ірану

Іспанія заборонила американським військовим літакам використовувати свій повітряний простір у зв’язку з атаками США по Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише Reuters.

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"Ми не даємо дозволу ані на використання військових баз, ані на використання повітряного простору для дій, пов’язаних з війною в Ірані", – заявила вона у Мадриді.

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Деталі рішення

За інформацією ЗМІ, закриття повітряного простору змушує американські військові літаки змінювати маршрути та облітати Іспанію на шляху до Близького Сходу.

Водночас обмеження не поширюються на надзвичайні ситуації.

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Позиція уряду

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що це рішення є частиною загальної позиції уряду.

За його словами, Іспанія не має наміру брати участь або сприяти війні, яку вважає такою, що розпочата в односторонньому порядку та всупереч міжнародному праву.

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