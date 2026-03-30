УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11960 відвідувачів онлайн
Новини
2 715 27

Іспанія закрила повітряний простір для літаків США через удари по Ірану

Іспанія заборонила військовим літакам США використовувати свій повітряний простір

Іспанія заборонила американським військовим літакам використовувати свій повітряний простір у зв’язку з атаками США по Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми не даємо дозволу ані на використання військових баз, ані на використання повітряного простору для дій, пов’язаних з війною в Ірані", – заявила вона у Мадриді.

Читайте: Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до Patriot, - ЗМІ

Деталі рішення

За інформацією ЗМІ, закриття повітряного простору змушує американські військові літаки змінювати маршрути та облітати Іспанію на шляху до Близького Сходу.

Водночас обмеження не поширюються на надзвичайні ситуації.

Також читайте: Канада закрила небо для білоруських літаків

Позиція уряду

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що це рішення є частиною загальної позиції уряду.

За його словами, Іспанія не має наміру брати участь або сприяти війні, яку вважає такою, що розпочата в односторонньому порядку та всупереч міжнародному праву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія відмовила США у використанні своїх авіабаз для ударів по Ірану

Автор: 

Іспанія (1001) США (26909) закрите небо (72)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
поки всі побігли обсирати Іспанію, що не допомагає трампу, нагадаю що:

- Іспанія надали у 2025 році допомоги Україні на 1+ млрд євро. Це рівно на лярд більше, ніж надали сша (не продали).
- Ще дають безкоштовно 5 дефіцитних ракет patriot. Так, крапля в морі, але це рівно на 5 ракет більше, ніж надали сша (не продали).
показати весь коментар
30.03.2026 15:14 Відповісти
+22
А до чого тут НАТО? НАТО це оборонний союз. І єдина країна яка застосовувала його 5-у статтю це сама США а не Іспанія. Не хочуть по-людськи домовлятись із партнерами - хай через Мудярію літають, якщо їм так треба. А обороняти Ізраїль ніхто в НАТО не підписувався.
показати весь коментар
30.03.2026 15:11 Відповісти
+7
Це їхні внутрішні проблеми. Хай потім хоч другу Реконкісту проводять. Але підмахувати божевільній Рижій Халві в цьому питанні вони не зобов'язані.
показати весь коментар
30.03.2026 15:38 Відповісти

Завантаження...

 
 