Іспанія закрила повітряний простір для літаків США через удари по Ірану
Іспанія заборонила американським військовим літакам використовувати свій повітряний простір у зв’язку з атаками США по Ірану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише Reuters.
"Ми не даємо дозволу ані на використання військових баз, ані на використання повітряного простору для дій, пов’язаних з війною в Ірані", – заявила вона у Мадриді.
Деталі рішення
За інформацією ЗМІ, закриття повітряного простору змушує американські військові літаки змінювати маршрути та облітати Іспанію на шляху до Близького Сходу.
Водночас обмеження не поширюються на надзвичайні ситуації.
Позиція уряду
Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що це рішення є частиною загальної позиції уряду.
За його словами, Іспанія не має наміру брати участь або сприяти війні, яку вважає такою, що розпочата в односторонньому порядку та всупереч міжнародному праву.
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- Іспанія надали у 2025 році допомоги Україні на 1+ млрд євро. Це рівно на лярд більше, ніж надали сша (не продали).
- Ще дають безкоштовно 5 дефіцитних ракет patriot. Так, крапля в морі, але це рівно на 5 ракет більше, ніж надали сша (не продали).