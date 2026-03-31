Раненный в Одессе военный ТЦК в критическом состоянии, толпа препятствовала его эвакуации, - военкомат
Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назвал дерзким вооруженным нападением конфликт с участием военнослужащих и гражданских лиц во время мобилизационных мероприятий в Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ТЦК.
Детали
Как отмечается, 30 марта 2026 года около 19:00 в Пересыпском районе г. Одесса совместная группа оповещения обнаружила гражданина, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Вместо выполнения законных требований злоумышленник, заранее подготовленный деструктивной пропагандой анонимных пабликов, совершил вооруженное нападение. В результате коварного нападения офицер Вооруженных Сил Украины получил тяжелые колото-резаные ранения обеих ног. Сейчас врачи борются за его жизнь, состояние раненого остается критическим.
Толпа препятствовала экстренной эвакуации тяжелораненого
"Особое возмущение вызывает поведение группы гражданских лиц. Несмотря на прямое информирование об истекающем кровью бойце, толпа сознательно блокировала служебный транспорт, совершала нападения с применением камней и препятствовала экстренной эвакуации тяжелораненого в больницу. Именно поэтому кадры видеозаписи, вырванные из контекста, демонстрируют экстремальное маневрирование транспорта — в тот момент каждая секунда была вопросом жизни военнослужащего", — говорят в ТЦК.
Также уверяют, что с целью отражения нападения и защиты жизни и здоровья военнослужащих было применено специальное средство в порядке, определенном законодательством.
Реакция ТЦК
"Подчеркиваем: речь идет о покушении на убийство военнослужащего при исполнении служебных обязанностей. Отдельное удивление вызывает позиция администраторов новостных пабликов, которые ради кликбейта тиражируют дезинформацию о "стрельбе", не обладая официальной информацией о факте кровавой расправы над военнослужащим. Такая поддержка лиц в тылу, уклоняющихся от военного долга, на фоне ежедневных обстрелов — это высшая степень цинизма и откровенная работа на врага.
Виновные в нападении и организации массовых беспорядков устанавливаются правоохранительными органами. Позиция руководства безапелляционна: причастные будут привлечены к строгой уголовной ответственности", — резюмировали в ТЦК.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК в Одессе – тот применил травматическое оружие.
Питання: чи побачимо щось подібне на росії?
Сумно. Дуже.
Це реально працює вже, але далеко не на повну силу.
І це реально зробити, на відміну від міфічної ядерки.
А ухилянти, будуть покарані!!
натовп перерахувати, заарештувати та на полігон в десну!
хай вчяться маршувати з піснею, красити траву та повзати по плацу в озк!!!
Починаючи від Борисова і аж до цього епізоду.
Це не вигадка, сам бачив подібну реакцію на дії ТЦК, навіть без порушень з боку ТЦК.
І далі буде.
Чому наша влада діє за принципом колоніальних адміністрацій?
Чому, ті, хто будує своє майбутнє життя за кордоном, керують країною?
Без війни все було те саме: вкрасти і втекти.
підступного нападу
Особливе обурення викликає
Вважають всіх такими примітивними, як самі.
Або хоса б кулю в дурні макітри
Московську наволоч Zomбовану пригрілм
Шахеди на голову-нічогісінько не змінили!
Наприклад, чому мільон за контрактом тільки молоді до 24 років, це хиба справедливо?