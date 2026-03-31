Раненный в Одессе военный ТЦК в критическом состоянии, толпа препятствовала его эвакуации, - военкомат

Нападение на ТЦК в Одессе

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назвал дерзким вооруженным нападением конфликт с участием военнослужащих и гражданских лиц во время мобилизационных мероприятий в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ТЦК.

Детали

Как отмечается, 30 марта 2026 года около 19:00 в Пересыпском районе г. Одесса совместная группа оповещения обнаружила гражданина, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Вместо выполнения законных требований злоумышленник, заранее подготовленный деструктивной пропагандой анонимных пабликов, совершил вооруженное нападение. В результате коварного нападения офицер Вооруженных Сил Украины получил тяжелые колото-резаные ранения обеих ног. Сейчас врачи борются за его жизнь, состояние раненого остается критическим.

Толпа препятствовала экстренной эвакуации тяжелораненого

"Особое возмущение вызывает поведение группы гражданских лиц. Несмотря на прямое информирование об истекающем кровью бойце, толпа сознательно блокировала служебный транспорт, совершала нападения с применением камней и препятствовала экстренной эвакуации тяжелораненого в больницу. Именно поэтому кадры видеозаписи, вырванные из контекста, демонстрируют экстремальное маневрирование транспорта — в тот момент каждая секунда была вопросом жизни военнослужащего", — говорят в ТЦК.

Также уверяют, что с целью отражения нападения и защиты жизни и здоровья военнослужащих было применено специальное средство в порядке, определенном законодательством.

Реакция ТЦК

"Подчеркиваем: речь идет о покушении на убийство военнослужащего при исполнении служебных обязанностей. Отдельное удивление вызывает позиция администраторов новостных пабликов, которые ради кликбейта тиражируют дезинформацию о "стрельбе", не обладая официальной информацией о факте кровавой расправы над военнослужащим. Такая поддержка лиц в тылу, уклоняющихся от военного долга, на фоне ежедневных обстрелов — это высшая степень цинизма и откровенная работа на врага.

Виновные в нападении и организации массовых беспорядков устанавливаются правоохранительными органами. Позиция руководства безапелляционна: причастные будут привлечены к строгой уголовной ответственности", — резюмировали в ТЦК.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК в Одессе – тот применил травматическое оружие.

Топ комментарии
+12
Текст новин, як з кращих радянських книг -
підступного нападу
Особливе обурення викликає
31.03.2026 09:40 Ответить
+9
Однією такою новиною більше, однією менше і що це змінить, люди все бачать і все розуміють, навіть якщо відеофіксація не проводилась. Да, а що там з тією вагітною жінкою, яку збив автомобіль тцк і яка мало не втратила дитину ?
31.03.2026 09:36 Ответить
+9
ЗЄмобілізація у всій красі.
31.03.2026 09:40 Ответить
Сорока на хвості принесла, що русня вже в квітні починає нову хвилю мобілізації, і планує залучити майже мільйон призовників.
Питання: чи побачимо щось подібне на росії?
31.03.2026 09:29 Ответить
Бачу, скільки народу почало лайкати цей фейк від мами Паши Ппх.
Сумно. Дуже.
31.03.2026 09:38 Ответить
А ще блатні бронювальники, особливо вчителі і викладачі, які бронюються і бронюються, а школярів і студентів все менше і менше, скоро бронювальники в школі будуть один одного навчати. А ще різні бойові батальйони монако і Буковель і схожі з ними
31.03.2026 09:41 Ответить
Але от незрозумілий парадокс: оті ненависники тцкашників досі готові голосувати за свою тупорилу бубачьку, яка і привела країну до цього всього кошмару. В порожніх макітрах не вкладається розуміння причинно-наслідкових звʼязків.
31.03.2026 09:51 Ответить
Вам особисто ніхто не забороняє іти працювати вчителем і навчати дітей, їхати відпочивати, або ж якщо вже так болить ця тема - добровільно йти служити. Чи ви хочете своїм дописом людей в чомусь переконати?
31.03.2026 09:58 Ответить
Так, побачите там майдан. Саме тому рашка зараз блокує Телеграм та Інтернет білими списками.
31.03.2026 09:35 Ответить
Я вчора бачив відео, в якомусь російському селі, молодого в бусик закинули.Там теж починається потроху, проблема в тому, що в них населення в 4 рази більше, навіть якщо ми всіх жінок і чоловіків мобілізуємо, в них буде більше. Це треба думати, що робить далі.
31.03.2026 10:25 Ответить
Рецепт відомий: реформа керування і дрони.
Це реально працює вже, але далеко не на повну силу.
І це реально зробити, на відміну від міфічної ядерки.
31.03.2026 10:39 Ответить
Ти запарєбрікавай, запитай ****** про своїх мобілізованих, а в Україні, лайном не кидайся!! В Україні заходи мобілізації проходять з 2014-15 року, Указами Президента та Законом з ВРУ!!
А ухилянти, будуть покарані!!
31.03.2026 09:39 Ответить
Дебіл, ти хоч закони якийсь знаєшь? Байки свої лохам розповідай.
31.03.2026 10:48 Ответить
ТЦК пополняет фронт защитниками,выполняя миссию по спасению страны и тоже время не имеет простейших прав для самозащиты и выявлению призывников,умышленная работа квартала по дискредитации армии и ее действий.
31.03.2026 09:34 Ответить
Не нужно хитрить,путинская шавка,работа тцк передать пополнение,как им распоряжается творожок и его компания это другое дело э.
31.03.2026 09:43 Ответить
Абсурдное утверждение,кусок пластмассы с куском взрывчатки не может быть спасителем,все делают люди,создают и управляют,точнее их сознание,рятує мозг,а не дроны .
31.03.2026 10:03 Ответить
Постріл в повітря а потім черга по такому натовпу вирішує проблему блокування евакуації пораненого військового пропарашними ватанами.
31.03.2026 09:35 Ответить
Не вирішить, думаю. Це тоді, можливо, приведе до громадянської війни. На руках 400 тисяч охотничоїї зброї , і тільки в Києві на почату війни з коліс на вулиці, всім подряд роздали 20 тисяч автоматів калашникова. А скільки зараз автоматичної зброї і гранат з нуля на чорному ринку, не хочу навіть обговорювати...Це винна в усьому влада, просрала всю комунікацію з людьми за 5 років. Треба якийсь інший подхід...
31.03.2026 10:30 Ответить
з ким громадянська війна? з ухилянтською сволотою,яка при згадці про ТЦК потужно дрище собі в панталони? декілька показових ліквідацій чуваків і чувіх,які особливо агресивно себе ведуть і вся ця "громадянська війна" розвіється як туман
31.03.2026 10:55 Ответить
Може в консерваторії щось треба підправити?
31.03.2026 09:35 Ответить
натовп перешкоджав

натовп перерахувати, заарештувати та на полігон в десну!
хай вчяться маршувати з піснею, красити траву та повзати по плацу в озк!!!
31.03.2026 09:36 Ответить
При чом тут жінка? Ви ще скажіть, що з тим голосуванням у квітні 19 року.
31.03.2026 09:57 Ответить
не було такого
31.03.2026 10:56 Ответить
Одеса взагалі, мабуть, найзашкварніше місто у питанні мобілізації.
Починаючи від Борисова і аж до цього епізоду.
Це не вигадка, сам бачив подібну реакцію на дії ТЦК, навіть без порушень з боку ТЦК.
І далі буде.
31.03.2026 09:37 Ответить
Розділяй і володарюй.
Чому наша влада діє за принципом колоніальних адміністрацій?
Чому, ті, хто будує своє майбутнє життя за кордоном, керують країною?
31.03.2026 09:37 Ответить
Бо українська влада - це і колоніальна адміністрація. Якщо половину бюджету дає Захід, то абсурдно говорити про реальну незалежність.
31.03.2026 09:39 Ответить
Це неважливо.
Без війни все було те саме: вкрасти і втекти.
31.03.2026 09:44 Ответить
Думають, що текст не по-дебільному написаний.
Вважають всіх такими примітивними, як самі.
31.03.2026 09:47 Ответить
,, Скрипка би не грала , якби не той смичок......"
31.03.2026 09:41 Ответить
Це вже не ігри в пісочниці Вороги України відкрито в тилу нападають на ЗСУ .Поліцію Причому зі зброєю. Тому і вирішення таких конфліктів повинне бути відповідно до законів---ворог повинен бути ЗНИЩЕНИЙ Вмовляння цих дебілів --це марна трата сил і енергії Тільки ---По закону---ЗНИЩЕННЯ Бо це такий же ворог ,як на фронті .
31.03.2026 09:41 Ответить
він ще гірший! є таке прислів"я: чим дужче гладити кота,тим вище він дере хвоста. саме таке й з ухилянтською сволотою,вона вже збирається в банди і веде себе дедалі агресивніше...
31.03.2026 10:59 Ответить
Наголосували, а тцк винне.
31.03.2026 09:59 Ответить
О скільку на цю новину суди завітало різного гівна. І слимаки, і парашні боти і вітчизняні корисні ворогу ідіоти тощо. І всіх їх пердолить та корчить.
31.03.2026 09:59 Ответить
А дробовиками ***** по кишкам?!!
Або хоса б кулю в дурні макітри
Московську наволоч Zomбовану пригрілм
31.03.2026 10:07 Ответить
довбойоби наголосували за зешваль "проста пєрєстать стрєлять"..і думають що їм це минеться...тепер не жалійтесь що вас уїбанів ловлять на вулицях.. а все одно підете..тільки не за власним вибором а в піхоту в саму сраку яку потрібно затикати..і не з нормальними побратимами, а з купою таких же довбойобів
31.03.2026 10:13 Ответить
Одеса як була ватна-так і залишається!!!
Шахеди на голову-нічогісінько не змінили!
31.03.2026 10:14 Ответить
а де були в цей час поліціанти ??? і тут ухилялися...
31.03.2026 10:27 Ответить
Я ще 3 роки назад казав, коли почалася бусифікація, що так і буде, якщо влада не змінить подхід з примусу на мотивацію. Це природа людей, під примусом у багатьох дах їде і агресія починається. Люди скаженіють, навіть якщо неправі. Цеж не росія, українці до такого не звикли обходження. коли б'ють ногами, або запихують до бусика.
Наприклад, чому мільон за контрактом тільки молоді до 24 років, це хиба справедливо?
31.03.2026 10:37 Ответить
які українці? там 90% русні
31.03.2026 11:00 Ответить
Вся ця "техногогія" бусіфікації (чим і займається ця приватна комерційна установа "тцк") прийшла в Україну з "лднр" (пам'ятаєте , як ми сміялися з цих відео),а в "лднр" прийшла з рф , на Північному Кавказі постійно бусіфікуют мужичків кадирівці) ? В Україні таким чином путінськи агенти охчуть зробити , як і в рф - кріпацтво.
31.03.2026 10:43 Ответить
чувак,ти ненормальний? чи під солями?
31.03.2026 11:01 Ответить
 
 