Поранений в Одесі військовий ТЦК у критичному стані, натовп перешкоджав його евакуації, - військкомат

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки назвав зухвалим збройним нападом конфлікт за участі військовослужбовців та цивільних під час мобілізаційних заходів в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ТЦК.

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Деталі

Як зазначається, 30 березня 2026 року близько 19:00 у Пересипському районі м. Одеса спільна група оповіщення виявила громадянина, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Замість виконання законних вимог зловмисник, наперед підготовлений деструктивною пропагандою анонімних пабліків, вчинив збройний напад. Внаслідок підступного нападу офіцер Збройних Сил України отримав важкі колото-різані поранення обох ніг. Наразі лікарі борються за його життя, стан пораненого залишається критичним.

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Натовп перешкоджав екстреній евакуації важкопораненого

"Особливе обурення викликає поведінка групи цивільних осіб. Попри пряме інформування про бійця, що стікав кров’ю, натовп свідомо блокував службовий транспорт, здійснював напади із застосуванням каміння та перешкоджав екстреній евакуації важкопораненого до лікарні. Саме тому кадри відеофіксації, вирвані з контексту, демонструють екстремальне маневрування транспорту - у той момент кожна секунда була питанням життя військовослужбовця", - кажуть у ТЦК.

Також запевняється, що з метою відбиття нападу та захисту життя і здоров’я військовослужбовців було застосовано спеціальний засіб у порядку, визначеному законодавством.

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Реакція ТЦК

"Наголошуємо: мова йде про замах на вбивство військовослужбовця при виконанні обов'язків. Окремий подив викликає позиція адмінів новинних пабліків, які заради клікбейту тиражують дезінформацію про "стрілянину", не володіючи офіційною інформацією про факт кривавої розправи над військовослужбовцем. Така підтримка осіб у тилу, що ухиляються від військового обов’язку, на фоні щоденних обстрілів - це вища міра цинізму та відверта робота на ворога.

Винні у нападі та організації масових заворушень встановлюються правоохоронними органами. Позиція керівництва є безапеляційною: причетні будуть притягнуті до суворої кримінальної відповідальності", - резюмували у ТЦК.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК в Одесі – він застосував травматичну зброю.

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