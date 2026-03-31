Женщина и трое полицейских ранены в результате атаки вражеского БПЛА на Чугуев, поврежден объект критической инфраструктуры
Сегодня утром российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по неработающему предприятию в одном из микрорайонов Чугуева в Харьковской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
Сначала о пострадавших не сообщалось, однако позже начала поступать информация о раненых.
"На данный момент известно о ранениях различной степени тяжести у гражданской женщины и трех сотрудников полиции", — написала Минаева.
Повреждения
Как отмечается, повреждения получили помещения предприятия, объект критической инфраструктуры, детское учреждение и около 15 частных домов (преимущественно остекление и крыши).
На месте работают соответствующие службы.
Отключение света
Также сообщается, что все районы города, которые сейчас находятся без электричества, будут подключены ориентировочно в течение двух часов.
"Отключение — микрорайон Дружба. Здесь электроснабжение будет восстановлено после обследования территории на предмет наличия взрывоопасных предметов и ликвидации повреждений сети", — добавила городской голова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль