Дві жінки і троє поліцейських поранені внаслідок атаки ворожого БпЛА на Чугуїв, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури (оновлено)

Сьогодні вранці російські війська завдали удару безпілотником по непрацюючому підприємству в одному з мікрорайонів Чугуєва в Харківській області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі

Спершу про постраждалих не повідомлялося, однак пізніше почала надходити інформація про поранених.

"Наразі відомо про різні ступені поранення цивільної жінки та трьох співробітників поліції", - написала Мінаєва.

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Пошкодження

Як зазначається, пошкодження зазнали приміщення підприємства, об'єкт критичної інфраструктури, дитячий заклад та близько 15 приватних будинків (переважно скління та дахи).

На місці працюють відповідні служби.

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Відключення світла

Також повідомляється, що всі райони міста, які зараз перебувають без електрики, будуть підключені орієнтовно протягом двох годин.

"Виключення - мікрорайон Дружба. Тут електропостачання буде відновлене після обстеження території на предмет наявності вибухонебезпечних предметів та ліквідації пошкоджень мережі", - додала міська голова.

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Оновлена інформація

Пізніше в Нацполіції повідомили, що внаслідок подвійного обстрілу міста Чугуїв відомо про п’ятьох постраждалих.

Зазначається, що росіяни завдали повторного удару, коли на місці атаки працювали правоохоронці.

У поліції повідомили, що постраждали двоє поліцейських відділу реагування патрульної поліції та поліцейський охорони. Їх доставили до медичного закладу.

Крім того, постраждали дві цивільні жінки: 68-річній надано медичну допомогу на місці, 43-річну - госпіталізовано з важкою черепно-мозковою травмою.

На місці працюють усі профільні служби.