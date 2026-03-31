Атака РФ на Одессу 28 марта: число жертв возросло до 3, умер тяжело раненный мужчина
Увеличилось число жертв нападения РФ на Одессу 28 марта 2026 года.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии
По его словам, к сожалению, стало известно о смерти еще одного пострадавшего в результате атаки дронов 28 марта в Одессе.
В больнице скончался 76-летний мужчина, получивший тяжелые травмы. Его состояние с самого начала оставалось крайне тяжелым.
"Таким образом, число погибших в результате этой атаки возросло до трех. Еще 14 человек, в том числе 9-летний мальчик, получили травмы", - подчеркнул глава области.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Одессу БПЛА: двое погибших, есть раненые.
Чайка Київ
31.03.2026 14:20
