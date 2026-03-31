Атака РФ на Одессу 28 марта: число жертв возросло до 3, умер тяжело раненный мужчина

Увеличилось число жертв нападения РФ на Одессу 28 марта 2026 года.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии

По его словам, к сожалению, стало известно о смерти еще одного пострадавшего в результате атаки дронов 28 марта в Одессе.

В больнице скончался 76-летний мужчина, получивший тяжелые травмы. Его состояние с самого начала оставалось крайне тяжелым.

"Таким образом, число погибших в результате этой атаки возросло до трех. Еще 14 человек, в том числе 9-летний мальчик, получили травмы", - подчеркнул глава области.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Одессу БПЛА: двое погибших, есть раненые.

