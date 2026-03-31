Атака РФ на Одесу 28 березня: кількість жертв зросла до 3, помер важкопоранений чоловік
Зросла кількість жертв атаки РФ на Одесу 28 березня 2026 року.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік був у вкрай важкому стані
За його словами, на жаль, стало відомо про смерть ще одного постраждалого внаслідок атаки дронів 28 березня по Одесі.
У лікарні помер 76-річний чоловік, який дістав тяжкі травми. Його стан від початку залишався вкрай важким.
"Таким чином, кількість загиблих внаслідок цієї атаки зросла до трьох. Ще 14 людей, у тому числі 9-річний хлопчик, отримали травми", - наголосив очільник області.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог масовано атакував Одесу БпЛА: двоє загиблих, є поранені.
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