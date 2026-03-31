В Одессе 1 апреля объявили днем траура по погибшим в результате атаки 28 марта
В Одессе 1 апреля объявлен днем траура по погибшим в результате воздушного удара, произошедшего 28 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении городской военной администрации.
День траура в городе
В ГВА постановили, что в день траура на административных зданиях будут приспущены государственные флаги с траурными лентами. Также предприятиям и организациям рекомендовано ограничить проведение развлекательных мероприятий и использование музыки.
Местные власти призвали жителей отдать дань памяти жертв российского нападения.
Последствия российского нападения
В результате удара погибли три человека, еще 14 человек получили ранения, среди них - 9-летний ребенок. Городские власти выразили соболезнования семьям погибших.
В данное время в городе продолжают ликвидировать последствия обстрела и оказывать помощь пострадавшим.
- Ранее мы сообщали, что оккупанты поразили дроном автомобиль в Сумской области: погиб человек.
1. Накуй из Одессы, чтоб и ноги тут не было
2. Ну тогда одесситы не обязаны воевать за Украину. Мы же кто? Жалкие малороссы?
До свидания, благородные, возвышенные, истинные Украинцы™.
Гумор, який розчинений в одеському повітрі, відступає перед скорботою за загиблими містянами...
Земля пухом загиблим.
Смерть кацапам.
