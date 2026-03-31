В Одессе 1 апреля объявили днем траура по погибшим в результате атаки 28 марта

В Одессе 1 апреля объявлен днем траура по погибшим в результате воздушного удара, произошедшего 28 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении городской военной администрации.

День траура в городе

В ГВА постановили, что в день траура на административных зданиях будут приспущены государственные флаги с траурными лентами. Также предприятиям и организациям рекомендовано ограничить проведение развлекательных мероприятий и использование музыки.

Местные власти призвали жителей отдать дань памяти жертв российского нападения.

Последствия российского нападения

В результате удара погибли три человека, еще 14 человек получили ранения, среди них - 9-летний ребенок. Городские власти выразили соболезнования семьям погибших.

В данное время в городе продолжают ликвидировать последствия обстрела и оказывать помощь пострадавшим.

