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Новини Атака безпілотників на Одесу
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В Одесі 1 квітня оголосили днем жалоби за загиблими через атаку 28 березня

В Одесі 1 квітня буде день жалоби

В Одесі 1 квітня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок повітряної атаки, що сталася 28 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міської військової адміністрації.

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День жалоби в місті

У МВА назначили, що у день жалоби на адміністративних будівлях буде приспущено державні прапори з траурними стрічками. Також підприємствам і організаціям рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів і використання музики.

Місцева влада закликала мешканців долучитися до вшанування пам’яті жертв російської атаки.

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Наслідки російської атаки

У результаті удару загинули троє людей, ще 14 осіб отримали поранення, серед них 9-річна дитина. Міська влада висловила співчуття родинам загиблих.

Наразі у місті продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу та надавати допомогу постраждалим. 

  • Раніше ми повідомляли, що окупанти поцілили дроном по автівці на Сумщині: загинунула людина. 

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