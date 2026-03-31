В Одесі 1 квітня оголосили днем жалоби за загиблими через атаку 28 березня
В Одесі 1 квітня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок повітряної атаки, що сталася 28 березня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міської військової адміністрації.
День жалоби в місті
У МВА назначили, що у день жалоби на адміністративних будівлях буде приспущено державні прапори з траурними стрічками. Також підприємствам і організаціям рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів і використання музики.
Місцева влада закликала мешканців долучитися до вшанування пам’яті жертв російської атаки.
Наслідки російської атаки
У результаті удару загинули троє людей, ще 14 осіб отримали поранення, серед них 9-річна дитина. Міська влада висловила співчуття родинам загиблих.
Наразі у місті продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу та надавати допомогу постраждалим.
- Раніше ми повідомляли, що окупанти поцілили дроном по автівці на Сумщині: загинунула людина.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль