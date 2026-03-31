Часть Сумщины осталась без газа из-за российского обстрела

В Великой Писаревке Сумской области в результате российского нападения поврежден газопровод, часть потребителей осталась без газоснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют "Газмережі".

Сообщается, что специалисты уже работают над устранением последствий атаки на газораспределительную инфраструктуру Сумщины.

Удар РФ по Сумской области 28 марта

Ранее мы писали, что войска РФ поразили дроном гражданский автомобиль в Великописаревской громаде в Сумской области.

37-летний мужчина получил тяжелейшие ранения и умер во время транспортировки из опасной зоны в медицинское учреждение.

В результате ударов РФ по Сумской области за последние сутки ранены 16 человек. Также зафиксированы масштабные разрушения.

