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Новини Обстріли Сумщини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Частина Сумщини залишилася без газу через російський обстріл

Через обстріл РФ Сумська область залишилася без газу

У Великій Писарівці Сумської області через російську атаку пошкоджено газопровід, частина споживачів залишилася без газопостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують "Газмережі".

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Повідомляється, що фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки на газорозподільну інфраструктуру Сумщини. 

Також читайте: Доба на Сумщині: внаслідок ударів РФ 16 поранених та масштабні руйнування. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Сумщині 28 березня

Раніше ми писали, що війська РФ поцілили дроном у цивільний автомобіль у Великописарівській громаді на Сумщині

37-річний чоловік отримав надважкі поранення і помер під час транспортування з небезпечної території до медичного закладу.

Внаслідок ударів РФ по Сумщині минулої доби поранено 16 людей. Також зафіксовано масштабні руйнування.

Також читайте: Частина міста Конотоп залишилася без газу після обстрілу РФ

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газопровід (1549) Сумська область (4877) Сумський район (663) Писарівка (1)
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