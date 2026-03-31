Частина Сумщини залишилася без газу через російський обстріл
У Великій Писарівці Сумської області через російську атаку пошкоджено газопровід, частина споживачів залишилася без газопостачання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують "Газмережі".
Повідомляється, що фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки на газорозподільну інфраструктуру Сумщини.
Удар РФ по Сумщині 28 березня
Раніше ми писали, що війська РФ поцілили дроном у цивільний автомобіль у Великописарівській громаді на Сумщині.
37-річний чоловік отримав надважкі поранення і помер під час транспортування з небезпечної території до медичного закладу.
Внаслідок ударів РФ по Сумщині минулої доби поранено 16 людей. Також зафіксовано масштабні руйнування.
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