Частина Сумщини залишилася без газу через російський обстріл

У Великій Писарівці Сумської області через російську атаку пошкоджено газопровід, частина споживачів залишилася без газопостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують "Газмережі".

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Повідомляється, що фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки на газорозподільну інфраструктуру Сумщини.

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Удар РФ по Сумщині 28 березня

Раніше ми писали, що війська РФ поцілили дроном у цивільний автомобіль у Великописарівській громаді на Сумщині.

37-річний чоловік отримав надважкі поранення і помер під час транспортування з небезпечної території до медичного закладу.

Внаслідок ударів РФ по Сумщині минулої доби поранено 16 людей. Також зафіксовано масштабні руйнування.

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