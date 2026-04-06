Украина не дает РФ воспользоваться ростом цен на нефть, - FT

Атаки украинских дронов в Балтийском регионе не позволяют России воспользоваться ростом цен на нефть, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Издание отмечает, что цена нефти марки Brent превышает 100 долларов за баррель, что позволяет РФ увеличить доходы, однако атаки на два основных экспортных пункта России в Балтийском море могут их сократить.

На Приморск и Усть-Лугу приходится более 40% морских мощностей России по экспорту нефти. По словам западного представителя служб безопасности, только в Приморске в результате атак сгорела нефть на сумму $200 млн.

Усть-Луга поставляет около 8% мирового объема нефти. По данным Argus, экспорт этой продукции сократился примерно на 70% после атак в последнюю неделю марта.

Проблемы с ПВО

Лицо, близкое к Минобороны РФ, заявило, что украинские атаки дальнобойных дронов опережают российские, несмотря на постоянные удары РФ по украинским производителям беспилотников.

FT пишет, что Россия разработала многоуровневую систему обороны, включающую радиоэлектронное подавление, физические барьеры и даже привлекла подразделения резервистов для охраны нефтяных объектов. Однако этого недостаточно, чтобы противостоять прогрессу Украины в области технологии беспилотников.

Российские предприятия вынуждены самостоятельно финансировать средства защиты от дронов, что вызывает недовольство.

По данным российских СМИ, компании, не работающие в энергетической отрасли, также были вынуждены инвестировать в средства защиты от дронов. К весне 2025 года их установили до 80% гражданских предприятий.

В ноябре 2025 года диктатор Путин подписал закон, разрешающий привлекать резервистов для защиты критически важных объектов от дронов.

Один из высокопоставленных российских бизнесменов остался скептически настроенным по отношению к резервистам.

"Какая польза от резервистов с рогатками? Нам пришлось установить башни на всех наших заводах и натянуть между ними сетку. Мы все купили за собственные деньги. Москва нам ничего не дала", - сказал он FT, отметив, что на эти меры было потрачено не менее 1,5 млрд российских рублей.

Удары по портам

В марте 2026 года сообщалось о серии атак на портовую инфраструктуру Ленинградской области РФ, в частности в районе Балтийского моря:

23 марта в Ленинградской области России сообщили о масштабной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар в порту Приморска и была повреждена инфраструктура. В результате атаки был поврежден резервуар с топливом, что привело к пожару. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение резервуарного парка и нефтеналивной инфраструктуры.

В ночь на среду, 25 марта, территорию Ленинградской области РФ снова атаковали беспилотники. В результате атаки возник пожар в порту Усть-Луга. По данным соцсетей, предположительно, был поврежден корабль.

В ночь на пятницу, 27 марта, Ленинградская область подверглась очередной атаке беспилотников — уже третьей подряд. Сообщалось о взрывах и пожарах в районе портов Приморск и Усть-Луга. Вероятно, была повреждена портовая инфраструктура. Впоследствии стало известно, что полностью сгорел один нефтеналивной причал.

В ночь на воскресенье, 29 марта, беспилотники снова атаковали Ленинградскую область РФ. Порт Усть-Луга получил новые повреждения, возник пожар. В СБУ отметили, что удар был нанесен дальнобойными беспилотниками Центра спецопераций "Альфа".

В ночь на 31 марта российский порт Усть-Луга снова подвергся атаке беспилотников. Это уже третий удар по объекту за месяц и седьмой день подряд атак в Ленинградской области.

