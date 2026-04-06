Україна не дає РФ скористатися зростанням цін на нафту, - FT

Атаки українських дронів у Балтійському регіоні не дають Росії скористатися зростанням цін на нафту, спричиненим війною на Близькому Сході.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Видання зазначає, що ціна нафти марки Brent перевищує 100 доларів за барель, що дозволяє РФ збільшити прибутки, проте атаки на два основні експортні пункти Росії в Балтійському морі можуть їх скоротити.

На Приморськ та Усть-Лугу припадає понад 40% морських потужностей Росії з експорту нафти. За словами західного представника служб безпеки, лише в Приморську внаслідок атак згоріла нафта на суму $200 млн.

Усть-Луга постачає близько 8% світового обсягу нафти. За даними Argus, експорт цієї продукції скоротився приблизно на 70% після атак у останній тиждень березня.

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Проблеми з ППО

Особа, наближена до Міноборони РФ, заявила, що українські атаки далекобійних дронів випереджають російські, попри постійні удари РФ по українських виробниках безпілотників.

FT пише, що Росія розробила багаторівневу систему оборони, що включає радіоелектронне глушіння, фізичні бар'єри та навіть залучила підрозділи резервістів для охорони нафтових об’єктів. Однак цього не вистачає, щоб протистояти прогресу України в галузі технології безпілотників.

Російські підприємства змушені самотужки фінансувати засоби захисту від дронів, що викликає невдоволення.

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За даними росЗМІ, компанії, що не працюють в енергетичній галузі, також були змушені інвестувати в засоби захисту від дронів. До весни 2025 року їх встановили до 80% цивільних підприємств.

У листопаді 2025 року диктатор Путін підписав закон, що дозволив залучати резервістів для захисту критично важливих об'єктів від дронів.

Один із високопоставлениих російських бізнесменів залишився скептично налаштованим щодо резервістів.

"Яка користь від резервістів з рогатками? Нам довелося встановити вежі на всіх наших заводах і натягнути між ними сітку. Ми все купили за власні гроші. Москва нам нічого не дала", - сказав він FT, зазначивши, що на ці заходи було витрачено щонайменше 1,5 млрд російських рублів.

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Удари по портах

У березні 2026 року повідомлялося про серію атак на портову інфраструктуру Ленінградської області РФ, зокрема в районі Балтійського моря:

23 березня у Ленінградській області Росії повідомили про масштабну атаку безпілотників, унаслідок якої сталася пожежа в порту Приморська та пошкоджено інфраструктуру. Унаслідок атаки було пошкоджено резервуар із паливом, що спричинило пожежу. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження резервуарного парку та нафтоналивної інфраструктури.

У ніч проти середи, 25 березня, територію Ленінградської області РФ знову атакували безпілотники. Внаслідок атаки виникла пожежа в порту Усть-Луга. За даними соцмереж, імовірно, зазнав пошкодження корабель.

У ніч проти п’ятниці, 27 березня, Ленінградська область зазнала чергової атаки безпілотників - вже третьої поспіль. Повідомлялося про вибухи та пожежі в районі портів Приморськ і Усть-Луга. Ймовірно, було уражено портову інфраструктуру. Згодом стало відомо, що повністю вигорів один нафтоналивний причал.

У ніч проти неділі, 29 березня, безпілотники знову атакували Ленінградську область РФ.Порт Усть-Луга зазнав нових пошкоджень, виникла пожежа. У СБУ зазначили, що удару було завдано далекобійними безпілотниками Центру спецоперацій "Альфа".

У ніч на 31 березня російський порт Усть-Луга знову зазнав атаки безпілотників. Це вже третій удар по об’єкту за місяць і сьомий день поспіль атак у Ленінградській області.

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