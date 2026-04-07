Силы обороны успешно отразили 26 вражеских штурмов на Константиновском направлении, всего на фронте - 128 боевых столкновений, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 128 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 7 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 43 авиаудара, сбросил 145 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4878 дронов-камикадзе и осуществил 2321 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили шесть вражеских атак, враг осуществил 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня, нанес авиационный удар, применив одну управляемую бомбу.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск и Лиман.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили пять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка и Песчаное.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Твердохлебово.

На Славянском направлении украинские воины отразили семь штурмов оккупантов в сторону Рай-Александровки, Ризниковки и Озерного.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг атак не проводил.

Силы обороны успешно отразили 26 вражеских штурмов на Константиновском направлении, вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Иванополья, Русина Яра и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Ровно, Покровск, Удачное, Гришино, Дачное, Филия, Муравка и Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 93 оккупанта и 64 – ранено; уничтожена пушка, пять единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники врага, повреждены танк, три пушки, десять единиц автомобильной техники и три укрытия вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 405 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты десять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Сосновка, Андреевка-Клевцово, Калиновское, Сичневое и Вороное. Авиационным ударам подверглись окрестности населенного пункта Великомихайловка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Цветково, Варваровка, Гуляйпольское, Святопетровка, Прилуки, Горькое, Еленокостянтиновка и Зализничное. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского и Таврического.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по району населенного пункта Таврическое.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять штурмовых действий в направлении Антоновского моста. Населенный пункт Степановка подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.