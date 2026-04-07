Сили оборони успішно відбили 26 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, загалом на фронті - 128 боєзіткнень, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 128 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 7 квітня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Противник завдав 43 авіаційні удари, скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4878 дронів-камікадзе та здійснив 2321 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили шість ворожих атак, ворог здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав авіаційного удару, застосувавши одну керовану бомбу.

Ситуація на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ та Лиман.

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На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили п’ять ворожих штурмів у районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Піщане.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в бік населеного пункту Твердохлібове.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили сім штурмів окупантів у бік Рай-Олександрівки, Різниківки та Озерного.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку ворог атак не проводив.

Сили оборони успішно відбили 26 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Іванопілля, Русиного Яру та Софіївки.

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На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія, Муравка та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 93 окупанти та 64 – поранено; знищено гармату, п’ять одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено танк, три гармати, десять одиниць автомобільної техніки та три укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 405 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти десять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове, Калинівське, Січневе та Вороне. Авіаційних ударів зазнали околиці населеного пункту Великомихайлівка.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Варварівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Прилуки, Гірке, Оленокостянтинівка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського та Таврійського.

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На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Таврійське.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили п’ять штурмових дій у напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Степанівка зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.