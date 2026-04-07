ЕС положительно оценил сегодняшнее голосование в Раде и заявил, что ожидает дальнейшего принятия законов

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова приветствовала принятие Верховной Радой ряда законов, важных для евроинтеграции Украины, а также для получения международной финансовой поддержки.

Об этом свидетельствует заявление, которое она опубликовала в своем X, сообщает Цензор.НЕТ.

Ключевые законы для интеграции и финансирования

Матернова отметила, что среди принятых документов – законы о цифровизации процедур исполнения судебных решений и об объединении рынков электроэнергии Украины и Европы.





"Эти законы разблокируют важное финансирование через Ukraine Facility. Жду от Рады дальнейших принятых законов", — отметила она.

По словам посла ЕС в Украине, принятие этих законов является важным шагом для экономического развития страны и повышения доверия международных партнеров.

Сколько денег получит Украина

Верховная Рада на заседании 7 апреля поддержала два ключевых законопроекта, необходимых для получения финансирования по программе Ukraine Facility:

№14005 — о цифровизации исполнительного производства (принят в целом);

№12087-д — об интеграции Украины в энергорынок ЕС (принят в целом).

Эти два решения позволят Украине получить от Европейского Союза 875 млн евро.

Еще один закон — для дополнительных €440 млн

Также парламент принял за основу законопроект №14412 об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления. После окончательного принятия он позволит привлечь еще 440 млн евро.

Что предшествовало

26 февраля совет директоров МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) для Украины. Она рассчитана на 2026-2029 годы и предусматривает финансирование в размере $8,1 млрд, первый транш объемом $1,5 млрд Украина уже получила.

Чтобы рассмотреть новую четырехлетнюю программу кредитования для Украины на сумму $8,1 млрд до конца февраля, МВФ принял беспрецедентное решение — отменил предварительные условия для новой кредитной программы Украины. Речь идет о требованиях по введению НДС для индивидуальных предпринимателей, налогов на посылки, налога на доходы от цифровых платформ и продлении действия военного сбора. Их выполнение отложено до конца марта.

Всего в меморандуме предусмотрено 12 структурных ориентиров. Также предусмотрено усиление контроля за скрытой занятостью: внесение изменений в Трудовой кодекс относительно определения "занятости", усиление инспекций труда, исключение из второй группы упрощенцев определенных видов деятельности с высоким риском сокрытия трудовых отношений и т. д.

