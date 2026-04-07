ЄС позитивно оцінив сьогоднішнє голосування в Раді й заявив, що чекає на подальше ухвалення законів

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова привітала ухвалення Верховною Радою кількох законів, важливих для євроінтеграції України, а також для міжнародної фінансової підтримки.

Про це свідчить заява, яку вона опублікувала у своєму X, інформує Цензор.НЕТ.

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Ключові закони для інтеграції та фінансування

Матернова відзначила, що серед прийнятих документів – закони про цифровізацію процедур виконання судових рішень та про об'єднання ринків електроенергії України та Європи.





"Ці закони розблоковують важливе фінансування через Ukraine Facility. Чекаю від Ради подальших ухвалених законів, - зазначила вона.

За словами посла ЄС в Україні, ухвалення цих законів є важливим кроком для економічного розвитку країни та підвищення довіри міжнародних партнерів.

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Скільки грошей отримає Україна

Верховна Рада на засіданні 7 квітня підтримала два ключові законопроєкти, необхідні для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility:

№14005 - про цифровізацію виконавчого провадження (ухвалений в цілому);

№12087-д - щодо інтеграції України до енергоринку ЄС (ухвалений в цілому).

Ці два рішення дозволять Україні отримати від Європейського Союзу 875 млн євро.

Ще один закон - для додаткових €440 млн

Також парламент ухвалив за основу законопроєкт №14412 про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування. Після остаточного прийняття він дозволить залучити ще 440 млн євро.

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Що передувало

26 лютого рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Вона розрахована на 2026-2029 роки і передбачає фінансування у розмірі $8,1 млрд, перший транш обсягом $1,5 млрд Україна вже отримала.

Щоб розглянути нову чотирирічну програму кредитування для України на суму $8,1 млрд до кінця лютого МВФ ухвалив безпрецедентне рішення ‒ скасував попередні умови для нової кредитної програми України. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, податків на посилки, податку на доходи від цифрових платформ і продовження дії військового збору. Їх виконання відклали до кінця березня.

Загалом у меморандумі передбачено 12 структурних маяків. Також передбачено посилення контролю за прихованою зайнятістю: подання змін до Трудового кодексу щодо визначення "зайнятості", посилення інспекцій праці, виключення з другої групи спрощенців певних видів діяльності з високим ризиком приховування трудових відносин тощо.

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