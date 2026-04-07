ЄС позитивно оцінив сьогоднішнє голосування в Раді й заявив, що чекає на подальше ухвалення законів
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова привітала ухвалення Верховною Радою кількох законів, важливих для євроінтеграції України, а також для міжнародної фінансової підтримки.
Про це свідчить заява, яку вона опублікувала у своєму X, інформує Цензор.НЕТ.
Ключові закони для інтеграції та фінансування
Матернова відзначила, що серед прийнятих документів – закони про цифровізацію процедур виконання судових рішень та про об'єднання ринків електроенергії України та Європи.
"Ці закони розблоковують важливе фінансування через Ukraine Facility. Чекаю від Ради подальших ухвалених законів, - зазначила вона.
За словами посла ЄС в Україні, ухвалення цих законів є важливим кроком для економічного розвитку країни та підвищення довіри міжнародних партнерів.
Скільки грошей отримає Україна
Верховна Рада на засіданні 7 квітня підтримала два ключові законопроєкти, необхідні для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility:
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№14005 - про цифровізацію виконавчого провадження (ухвалений в цілому);
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№12087-д - щодо інтеграції України до енергоринку ЄС (ухвалений в цілому).
Ці два рішення дозволять Україні отримати від Європейського Союзу 875 млн євро.
Ще один закон - для додаткових €440 млн
Також парламент ухвалив за основу законопроєкт №14412 про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування. Після остаточного прийняття він дозволить залучити ще 440 млн євро.
Що передувало
26 лютого рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Вона розрахована на 2026-2029 роки і передбачає фінансування у розмірі $8,1 млрд, перший транш обсягом $1,5 млрд Україна вже отримала.
Щоб розглянути нову чотирирічну програму кредитування для України на суму $8,1 млрд до кінця лютого МВФ ухвалив безпрецедентне рішення ‒ скасував попередні умови для нової кредитної програми України. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, податків на посилки, податку на доходи від цифрових платформ і продовження дії військового збору. Їх виконання відклали до кінця березня.
Загалом у меморандумі передбачено 12 структурних маяків. Також передбачено посилення контролю за прихованою зайнятістю: подання змін до Трудового кодексу щодо визначення "зайнятості", посилення інспекцій праці, виключення з другої групи спрощенців певних видів діяльності з високим ризиком приховування трудових відносин тощо.
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