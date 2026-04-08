Американский генерал Петреус отметил стремительное развитие инноваций в ВСУ
Заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Андрей Лебеденко провел встречу с четырехзвездочным генералом армии США в отставке Дэвидом Петреусом, в ходе которой обсудили развитие инноваций в Силах обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Что обсуждали
Во время встречи украинская сторона представила американской делегации современные технологические и организационные решения, которые внедряются для усиления боевых возможностей.
В частности, речь шла о:
- БПЛА-перехватчиках;
- наземных роботизированных комплексах;
- дронах-амфибиях.
Оценка американской стороны
Дэвид Петреус отметил значительный прогресс Украины в проведении институциональных реформ в армии.
Он также обратил внимание на стремительное развитие новых форм и методов ведения боевых действий, основанных на внедрении современных технологий.
Среди ключевых изменений генерал выделил корпусную реформу и создание Сил беспилотных систем ВСУ.
В рамках визита в Украину Петреус также встретился с представителями воинских частей и органов военного управления.
ВСУ продолжают расширять международное сотрудничество, в частности с США, с целью укрепления обороноспособности и внедрения новейших технологий в военной сфере.
Ніхто ж не порівнює спроможності домогосподарок з Файрпойнт з збройними світовими гігантами
Одразу згадав - як виглядали прості воїни ЗСУ , що місяцами знаходились без ротації на позиціях в окопах та "лисячих норах" , а потім виходили в ближній тил - не порівняти з розкішним виглядом генералів в чистеньких одностроях ... та й зарплати не порівняти у цих "тилових" з тими "нульовими"!"
Такі правильно нарід вже давно підмітив - КОМУ - ВІЙНА , А КОМУ - МАТИ РІДНА !
Чергова потужна аналітика від пана Мовчана.