РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13492 посетителя онлайн
Новости Развитие производства дронов в Украине Развитие оборонных инноваций
929 7

Американский генерал Петреус отметил стремительное развитие инноваций в ВСУ

Генерал США Петреус высоко оценил технологический прорыв ВСУ

Заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Андрей Лебеденко провел встречу с четырехзвездочным генералом армии США в отставке Дэвидом Петреусом, в ходе которой обсудили развитие инноваций в Силах обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что обсуждали

Во время встречи украинская сторона представила американской делегации современные технологические и организационные решения, которые внедряются для усиления боевых возможностей.

В частности, речь шла о:

  •  БПЛА-перехватчиках;
  •  наземных роботизированных комплексах;
  •  дронах-амфибиях.

Оценка американской стороны

Дэвид Петреус отметил значительный прогресс Украины в проведении институциональных реформ в армии.

Он также обратил внимание на стремительное развитие новых форм и методов ведения боевых действий, основанных на внедрении современных технологий.

Среди ключевых изменений генерал выделил корпусную реформу и создание Сил беспилотных систем ВСУ.

В рамках визита в Украину Петреус также встретился с представителями воинских частей и органов военного управления.

ВСУ продолжают расширять международное сотрудничество, в частности с США, с целью укрепления обороноспособности и внедрения новейших технологий в военной сфере.

Автор: 

США (29095) ВСУ (7473) Петреус Дэвид (27)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ну... Не може бути. У нас же ж домогосподарки на 3D-принтерах все друкують
показать весь комментарий
08.04.2026 11:00 Ответить
Ну не все...але фламінги з паляницями на трембітах такі да...на 1D принтері...навіть пекло надрукували...
показать весь комментарий
08.04.2026 11:07 Ответить
Якщо порівнювати з випилюванням лобзиком - це явний прогрес інновацій.

Ніхто ж не порівнює спроможності домогосподарок з Файрпойнт з збройними світовими гігантами
показать весь комментарий
08.04.2026 11:10 Ответить
розібрався
показать весь комментарий
08.04.2026 11:10 Ответить
Прискіпливо подивився на світлину - які гарні зачіски у цих тилових генералів ЗСУ ... щоб такі мати та підтримувати, то треба двічі на тиждень відвідувати дорогі барбершопи.

Одразу згадав - як виглядали прості воїни ЗСУ , що місяцами знаходились без ротації на позиціях в окопах та "лисячих норах" , а потім виходили в ближній тил - не порівняти з розкішним виглядом генералів в чистеньких одностроях ... та й зарплати не порівняти у цих "тилових" з тими "нульовими"!"

Такі правильно нарід вже давно підмітив - КОМУ - ВІЙНА , А КОМУ - МАТИ РІДНА !
показать весь комментарий
08.04.2026 11:25 Ответить
Військові в тилу мають більше часу і можливостей для того щоб слідкувати за своїм зовнішнім виглядом.
Чергова потужна аналітика від пана Мовчана.
показать весь комментарий
08.04.2026 11:59 Ответить
Так , пане , звісно , що краще бути генералом в тилу , ніж звичайним вояком ЗСУ в "лисячій норі" на "нулі" ! Пан такий вумний, що аж страшно!
показать весь комментарий
08.04.2026 12:17 Ответить
 
 