Американский генерал Петреус отметил стремительное развитие инноваций в ВСУ

Заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Андрей Лебеденко провел встречу с четырехзвездочным генералом армии США в отставке Дэвидом Петреусом, в ходе которой обсудили развитие инноваций в Силах обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Что обсуждали

Во время встречи украинская сторона представила американской делегации современные технологические и организационные решения, которые внедряются для усиления боевых возможностей.

В частности, речь шла о:

БПЛА-перехватчиках;

наземных роботизированных комплексах;

дронах-амфибиях.

Оценка американской стороны

Дэвид Петреус отметил значительный прогресс Украины в проведении институциональных реформ в армии.

Он также обратил внимание на стремительное развитие новых форм и методов ведения боевых действий, основанных на внедрении современных технологий.

Среди ключевых изменений генерал выделил корпусную реформу и создание Сил беспилотных систем ВСУ.

В рамках визита в Украину Петреус также встретился с представителями воинских частей и органов военного управления.

ВСУ продолжают расширять международное сотрудничество, в частности с США, с целью укрепления обороноспособности и внедрения новейших технологий в военной сфере.

