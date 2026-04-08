Американський генерал Петреус відзначив стрімкий розвиток інновацій у ЗСУ

Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України Андрій Лебеденко провів зустріч із чотиризірковим генералом армії США у відставці Девідом Петреусом, під час якої обговорили розвиток інновацій у Силах оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Що обговорювали

Під час зустрічі українська сторона представила американській делегації сучасні технологічні та організаційні рішення, які впроваджуються для посилення бойових спроможностей.

Зокрема, йшлося про:

БПЛА-перехоплювачі;

наземні роботизовані комплекси;

дрони-амфібії.

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Оцінка американської сторони

Девід Петреус відзначив значний прогрес України у проведенні інституційних реформ у війську.

Він також звернув увагу на стрімкий розвиток нових форм і методів ведення бойових дій, які базуються на впровадженні сучасних технологій.

Серед ключових змін генерал виділив корпусну реформу та створення Сил безпілотних систем ЗСУ.

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У межах візиту до України Петреус також зустрівся з представниками військових частин та органів військового управління.

ЗСУ продовжують розширювати міжнародну співпрацю, зокрема зі США, з метою посилення обороноздатності та впровадження новітніх технологій у військовій сфері.

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