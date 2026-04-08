Американський генерал Петреус відзначив стрімкий розвиток інновацій у ЗСУ
Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України Андрій Лебеденко провів зустріч із чотиризірковим генералом армії США у відставці Девідом Петреусом, під час якої обговорили розвиток інновацій у Силах оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Що обговорювали
Під час зустрічі українська сторона представила американській делегації сучасні технологічні та організаційні рішення, які впроваджуються для посилення бойових спроможностей.
Зокрема, йшлося про:
- БПЛА-перехоплювачі;
- наземні роботизовані комплекси;
- дрони-амфібії.
Оцінка американської сторони
Девід Петреус відзначив значний прогрес України у проведенні інституційних реформ у війську.
Він також звернув увагу на стрімкий розвиток нових форм і методів ведення бойових дій, які базуються на впровадженні сучасних технологій.
Серед ключових змін генерал виділив корпусну реформу та створення Сил безпілотних систем ЗСУ.
У межах візиту до України Петреус також зустрівся з представниками військових частин та органів військового управління.
ЗСУ продовжують розширювати міжнародну співпрацю, зокрема зі США, з метою посилення обороноздатності та впровадження новітніх технологій у військовій сфері.
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