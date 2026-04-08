На фронте с начала суток - 43 боестолкновения: враг больше всего давит на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток среды, 8 апреля, российские оккупанты 43 раза атаковали позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Искрисковщина, Бачевск, Атинское, Стукаловка, Нескучное, Рогизное, Товстодубово, Волфино, Коренок, Васильевское, Ходино. Авиаударам подверглись Сварково и Фотовиж.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз штурмовал позиции наших защитников, кроме того, осуществил 38 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Синельниково, Прилипка, Лиман.
- На Купянском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Новоосиново и Новоплатоновка.
Бои на востоке
На Лиманском направлении произошло одно боестолкновение с врагом в районе Грековки.
На Славянском направлении с начала суток наши защитники остановили одну попытку продвинуться вперед в направлении Резниковки.
На Краматорском направлении враг один раз атаковал в направлении Тихоновки.
На Константиновском направлении захватчики совершили восемь атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Муравка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Сергиевка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг один раз наступал в направлении Лесного.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Прилуки, Доброполье, Цветково, Зализничное, Гуляйпольское, Варваровка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Лесное, Новое Поле, Воздвижовка, Барвиновка, Широкое и Чаривное. Одно боестолкновение продолжается.
- На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Веселянка и Кушугум.
- На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных штурмовых действия в направлении Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.
