На фронте с начала суток - 43 боестолкновения: враг больше всего давит на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток среды, 8 апреля, российские оккупанты 43 раза атаковали позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Искрисковщина, Бачевск, Атинское, Стукаловка, Нескучное, Рогизное, Товстодубово, Волфино, Коренок, Васильевское, Ходино. Авиаударам подверглись Сварково и Фотовиж.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз штурмовал позиции наших защитников, кроме того, осуществил 38 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Синельниково, Прилипка, Лиман.

На Купянском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Новоосиново и Новоплатоновка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении произошло одно боестолкновение с врагом в районе Грековки.

На Славянском направлении с начала суток наши защитники остановили одну попытку продвинуться вперед в направлении Резниковки.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении захватчики совершили восемь атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Муравка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Сергиевка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг один раз наступал в направлении Лесного.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Прилуки, Доброполье, Цветково, Зализничное, Гуляйпольское, Варваровка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Лесное, Новое Поле, Воздвижовка, Барвиновка, Широкое и Чаривное. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Веселянка и Кушугум.

На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных штурмовых действия в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.

