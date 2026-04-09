2 238 33
Медики США признали подозреваемого в убийстве украинки Заруцкой невменяемым
Декарлоса Брауна-младшего, обвиняемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, признали невменяемым.
Об этом пишет The Assembly, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Его обследовали в Центральной региональной больнице 29 декабря 2025 года.
Защита подозреваемого поделилась результатами 7 апреля.
В законодательстве Северной Каролины говорится, что если подсудимый не понимает сути судебного разбирательства и не может помогать в собственной защите - наказать его нельзя, в частности путем казни.
Решение по этому вопросу остается за судьей.
В Верховном суде округа Мекленбург планируется слушание, на котором будет решено, может ли он предстать перед судом.
Убийство Ирины Заруцкой
- Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции города Шарлотт.
- По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было опубликовано видео нападения.
- Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявили обвинение в убийстве первой степени.
- На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.
- Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные СМИ в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.
- Трамп пообещал"обеспечить справедливость" для Заруцкой.
Топ комментарии
+6 Чермандер
показать весь комментарий09.04.2026 11:05 Ответить Ссылка
+6 Євгеній #587108
показать весь комментарий09.04.2026 11:05 Ответить Ссылка
+3 piligrim
показать весь комментарий09.04.2026 11:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але якби , білий так холоднокровно зарізав би темношкіру то далеко не факт, щоб так закінчилося
На минулому тижні в мережі стало трендовим відео, як в метро купа кольорових людей цькували білу дівчину, називаючи її "білою сук@ю". А вона нм виході їм спокійно їм сказали те сами ..ігери, що буквально спричинило справжній зомбі апокаліпсис у тому вагончику
так, в сша небезпечно, там і коп може пристрелити, і кольоровий псих може зарізати, мабуть не треба туди пертись? нє?
кацапіруєте?
що зробить придурошне, яке керує однією з найсильніших країн світу, і яке знає що воно неосудне?
з чого ти взяв, що він на свободі?