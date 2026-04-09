Медики США признали подозреваемого в убийстве украинки Заруцкой невменяемым

Убийство Ирины Заруцкой: подозреваемого признали невменяемым

Декарлоса Брауна-младшего, обвиняемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, признали невменяемым.

Об этом пишет The Assembly, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Его обследовали в Центральной региональной больнице 29 декабря 2025 года.

Защита подозреваемого поделилась результатами 7 апреля.

В законодательстве Северной Каролины говорится, что если подсудимый не понимает сути судебного разбирательства и не может помогать в собственной защите - наказать его нельзя, в частности путем казни.

Решение по этому вопросу остается за судьей.

В Верховном суде округа Мекленбург планируется слушание, на котором будет решено, может ли он предстать перед судом.

Читайте: Убийство украинки Екатерины Товмаш в США: посольство сотрудничает с полицией в расследовании

Убийство Ирины Заруцкой

  • Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции города Шарлотт.
  • По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было опубликовано видео нападения.
  • Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявили обвинение в убийстве первой степени.
  • На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.
  • Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные СМИ в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.
  • Трамп пообещал"обеспечить справедливость" для Заруцкой.

Читайте также: В США появился мурал в честь убитой украинской беженки Заруцкой. ФОТОрепортаж

А дівчину вже не повернеш..
Але якби , білий так холоднокровно зарізав би темношкіру то далеко не факт, щоб так закінчилося
тобто, якщо ти настільки повний довбо@, що типу не розумієш, що ніж - то не засіб для перерізання горла, то можеш безкарно вбивати людей
09.04.2026 11:05 Ответить
А дівчину вже не повернеш..
Але якби , білий так холоднокровно зарізав би темношкіру то далеко не факт, щоб так закінчилося
09.04.2026 11:05 Ответить
Винищення білої раси, загальносвітовий тренд спочатку 20 століття (ким визначений, питання риторичне). Тому і війни, і такий цирк. Ви праві, якби мова йшла про кольорового або юдея, наслідки були б очевидні. Подібні висновки тільки спонукають тварин і далі вбивати білих.
09.04.2026 11:25 Ответить
Ну в США досить складно з цим.
На минулому тижні в мережі стало трендовим відео, як в метро купа кольорових людей цькували білу дівчину, називаючи її "білою сук@ю". А вона нм виході їм спокійно їм сказали те сами ..ігери, що буквально спричинило справжній зомбі апокаліпсис у тому вагончику
09.04.2026 11:29 Ответить
Чоловіче, відкрию тобі страшний секрет, юдеї - це теж біла європеоїдна раса...
09.04.2026 11:41 Ответить
Дурника грає
09.04.2026 11:06 Ответить
тобто, якщо ти настільки повний довбо@, що типу не розумієш, що ніж - то не засіб для перерізання горла, то можеш безкарно вбивати людей
09.04.2026 11:07 Ответить
Ну це в сша закони такі. Якщо ти негр то адвокати грають на ''расизмі''. А якщо ще й скажуть що він гей то перед ним ще й вибачаться а сім'я вбитої виплатить компенсації.
09.04.2026 11:10 Ответить
а у нас не так?
09.04.2026 11:11 Ответить
Враховуючи ці висновки медиків суддя може винести вирок - довічне у псіхіатричній лікарні. І будуть лікувати. Та в світі багато живе людей з псіхічною патологією - сама поширена - біполярний розтрій головного мозгу - не лікується тай періодична. Головне вловити погіршення та дати ліки - самі поширені - гідозепам.
09.04.2026 11:31 Ответить
Хтось ще хоче такої демократії як в сша де можна вбивати людей і тобі за це нічого не буде, але якщо ти вип'єш пива на вулиці чи не заплатиш $1 податків тебе закриють в тюрмі як масового вбивцю
09.04.2026 11:07 Ответить
у нас так само, якщо тебе визнають неосудним то тобі нічого не буде, в психушку закриють на лікування.
09.04.2026 11:12 Ответить
Це далеко не перше його притягнення до відповідальності. Ніхто його не осудив і не закрив на лікування. Весь час просто відпускали.
09.04.2026 11:27 Ответить
він зараз на свободі?
09.04.2026 11:28 Ответить
"зараз" вже пізно. Був на свободі коли вбивав нашу дівчину. Хоча до цього більше десятка разів був затриманий і відпущений рішеннями суду (!!!)
09.04.2026 11:31 Ответить
у них в сша такі закони. не хочеш жити по їхнім законам - не їдь туди. що там робила наша дівчина?

так, в сша небезпечно, там і коп може пристрелити, і кольоровий псих може зарізати, мабуть не треба туди пертись? нє?
09.04.2026 11:34 Ответить
а в Україні не така ж сама демократія?
кацапіруєте?
09.04.2026 11:13 Ответить
«Демократія - найгірша форма правління, якщо не враховувати всіх інших, які були випробувані» Черчель
09.04.2026 11:14 Ответить
Демократія тут ні до чого.
09.04.2026 11:15 Ответить
псіхі непідсудні рулять...
09.04.2026 11:08 Ответить
Тоді якого хера цей хворий виродок не ізольований від суспільства? Так він в далі буде різати людей тому, що неосудний...
09.04.2026 11:11 Ответить
а де написано що він не ізольований від суспільства?
09.04.2026 11:13 Ответить
Ну якщо вільно без наглядачів їздить в громадському транспорті, носить з собою ніж то про що це говорить? Шо ізольований, чи не ізольований?
09.04.2026 11:31 Ответить
зараз їздить?
09.04.2026 11:32 Ответить
Ну тоді хай ці п*дараси й трампа глянуть...
09.04.2026 11:15 Ответить
ну визнають трампа неосудним, і що далі буде? розкажи.

що зробить придурошне, яке керує однією з найсильніших країн світу, і яке знає що воно неосудне?
09.04.2026 11:20 Ответить
Що це за маразм? Він соціально небезпечний вбивця. Навіть якщо він шизофреник і не може бути закритий у в'язниці - він має бути закритий у психлікарні.
09.04.2026 11:18 Ответить
а він зараз не з тобою в сусідній палаті?
з чого ти взяв, що він на свободі?
09.04.2026 11:19 Ответить
Я не писав, що він на свободі. Але він вже неодноразово вчиняв злочини і кожного разу був визнаний непідсудним, і його відпускали замість довічного утримання у кліниці.
09.04.2026 11:29 Ответить
посади його в психушку.
09.04.2026 11:31 Ответить
Нє - ну - коли даун - молодший - то як по інакшому
09.04.2026 11:25 Ответить
а страхового поліса щоб тримати його в психушці - нема. то хай далі ходить вбиває
09.04.2026 11:29 Ответить
Панькаються з тими шоколадками, нудить від їхньої толерантності. Скоро на чорний чай будуть казати не зелений.
09.04.2026 11:37 Ответить
 
 