Медики США признали подозреваемого в убийстве украинки Заруцкой невменяемым

Декарлоса Брауна-младшего, обвиняемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, признали невменяемым.

Об этом пишет The Assembly, сообщает Цензор.НЕТ.

Его обследовали в Центральной региональной больнице 29 декабря 2025 года.

Защита подозреваемого поделилась результатами 7 апреля.

В законодательстве Северной Каролины говорится, что если подсудимый не понимает сути судебного разбирательства и не может помогать в собственной защите - наказать его нельзя, в частности путем казни.

Решение по этому вопросу остается за судьей.

В Верховном суде округа Мекленбург планируется слушание, на котором будет решено, может ли он предстать перед судом.

Читайте: Убийство украинки Екатерины Товмаш в США: посольство сотрудничает с полицией в расследовании

Убийство Ирины Заруцкой

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции города Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было опубликовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявили обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные СМИ в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.

Трамп пообещал"обеспечить справедливость" для Заруцкой.

Читайте также: В США появился мурал в честь убитой украинской беженки Заруцкой. ФОТОрепортаж