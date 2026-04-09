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Новини Вбивство українки в США
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Медики США визнали підозрюваного у вбивстві українки Заруцької неосудним

Вбивство Ірини Заруцької: підозрюваного визнали неосудним

Декарлоса Брауна-молодшого, якого обвинувачують у вбивстві української біженки Ірини Заруцької, визнали неосудним.

Про це пише The Assembly, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Його обстежили в Центральній регіональній лікарні 29 грудня 2025 року.

Захист підозрюваного поділився результатами 7 квітня.

У законодавстві Північної Кароліни йдеться про те, що якщо підсудний не розуміє суті судового розгляду та не може допомагати у власному захисті - покарати його не можуть, зокрема шляхом страти.

Рішення щодо цього за суддею.

У Вищому суді округу Мекленбург планується слухання, де вирішуватимуть, чи може він постати перед судом.

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Убивство Ірини Заруцької

  • Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.
  • За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.
  • Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.
  • На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.
  • Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.
  • Трамп обіцяв "забезпечити справедливість" для Заруцької.

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Автор: 

США (26940) вбивство (3322) українці (2779)
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Топ коментарі
+25
А дівчину вже не повернеш..
Але якби , білий так холоднокровно зарізав би темношкіру то далеко не факт, щоб так закінчилося
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09.04.2026 11:05 Відповісти
+22
*****.
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09.04.2026 11:05 Відповісти
+16
тобто, якщо ти настільки повний довбо@, що типу не розумієш, що ніж - то не засіб для перерізання горла, то можеш безкарно вбивати людей
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09.04.2026 11:07 Відповісти

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