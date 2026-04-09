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Медики США визнали підозрюваного у вбивстві українки Заруцької неосудним
Декарлоса Брауна-молодшого, якого обвинувачують у вбивстві української біженки Ірини Заруцької, визнали неосудним.
Про це пише The Assembly, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Його обстежили в Центральній регіональній лікарні 29 грудня 2025 року.
Захист підозрюваного поділився результатами 7 квітня.
У законодавстві Північної Кароліни йдеться про те, що якщо підсудний не розуміє суті судового розгляду та не може допомагати у власному захисті - покарати його не можуть, зокрема шляхом страти.
Рішення щодо цього за суддею.
У Вищому суді округу Мекленбург планується слухання, де вирішуватимуть, чи може він постати перед судом.
Убивство Ірини Заруцької
- Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.
- За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.
- Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.
- На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.
- Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.
- Трамп обіцяв "забезпечити справедливість" для Заруцької.
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Але якби , білий так холоднокровно зарізав би темношкіру то далеко не факт, щоб так закінчилося