Медики США визнали підозрюваного у вбивстві українки Заруцької неосудним

Декарлоса Брауна-молодшого, якого обвинувачують у вбивстві української біженки Ірини Заруцької, визнали неосудним.

Про це пише The Assembly, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Його обстежили в Центральній регіональній лікарні 29 грудня 2025 року.

Захист підозрюваного поділився результатами 7 квітня.

У законодавстві Північної Кароліни йдеться про те, що якщо підсудний не розуміє суті судового розгляду та не може допомагати у власному захисті - покарати його не можуть, зокрема шляхом страти.

Рішення щодо цього за суддею.

У Вищому суді округу Мекленбург планується слухання, де вирішуватимуть, чи може він постати перед судом.

Читайте: Убивство українки Катерини Товмаш в США: посольство співпрацює з поліцією у розслідуванні

Убивство Ірини Заруцької

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.

Трамп обіцяв "забезпечити справедливість" для Заруцької.

Читайте також: Мурал на честь убитої української біженки Заруцької з’явився у США. ФОТОрепортаж