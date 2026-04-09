Враг активно атакует на Константиновском и Покровском направлениях, с начала суток 64 атаки, - Генштаб

С начала суток число атак агрессора составило 64.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Будки, Бачевск, Хлебороб, Товстодубовое, Коренок, Рогизно, Волфино, Степановка, Рыжевка, Искрисковщина, Червоное, Шалигино, Ворожба, Стариково и Прогресс; Диброва, Лесковщина – в Черниговской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара с применением трех КАБ, осуществил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районе Вовчанских Хуторов. Одна атака продолжается.

На Купянском направлении противник четыре раза проводил штурмовые действия в районах Петропавловки и Новоосинового.

Читайте также: На фронте ожидают роста штурмов РФ, – бригада "Рубеж"

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отражают три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Новомихайловка, Твердохлебово и Лиман. Все три штурмовые действия продолжаются.

На Славянском направлении попыток врага продвигаться не зафиксировано.



На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении захватчики совершили 19 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Иванополье, Степановка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и Новопавловка. Две штурмовые операции продолжаются.



На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Молодецкое и Новоподогороднее. Три штурмовые операции противника продолжаются.



На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в сторону населенных пунктов Александроград, Вороне и Злагода. Также оккупанты нанесли авиаудар в районе Александровки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 307 540 человек (+1 040 за сутки), 11 847 танков, 39 689 артсистем, 24 370 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло десять атак в сторону позиций наших защитников в районах Зализнычного, Гуляйполя, Варваровки, Горького, Гуляйпольского и Староукраинки. Воздвижевка, Цветково, Викторовка, Зеленая Диброва, Криновка, Самойловка, Барвиновка, Широкое, Любицкое подверглись авиаударам. Три атаки врага продолжаются.

На Ореховском направлении враг не проводил штурмовых действий и нанес авиаудар в районе населенного пункта Балабино.

На Приднепровском направлении противник осуществил три штурмовые действия в сторону Антоновского моста. Одно боестолкновение продолжается.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражены нефтебазы и позиционный район БРК "Бастион" рашистов на ВОТ, - Генштаб