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Новини Ситуація на фронті Зведення Генштабу
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Ворог активно атакує на Костянтинівському і Покровському напрямках, від початку доби 64 атаки, - Генштаб

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Від початку доби кількість атак агресора становить 64.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Будки, Бачівськ, Хлібороб, Товстодубове, Кореньок, Рогізне, Волфине, Степанівка, Рижівка, Іскрисківщина, Червоне, Шалигине, Ворожба, Старикове та Прогрес; Діброва, Лісківщина – у Чернігівській області.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів застосувавши три КАБи, здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

Бої на Харківщині

  • На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення в районі Вовчанських Хуторів. Одна атака триває.
  • На Куп’янському напрямку противник чотири рази проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Новоосинового.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивають три спроби загарбників просунутися в бік населеного пункту Новомихайлівка, Твердохлібове та Лиман. Всі три штурмові дії тривають.

На Слов’янському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 19 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Степанівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка. Дві штурмові дії тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке та Новопідгороднє. Три штурмові дії ворога тривають.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у бік населених пунктів Олександроград, Вороне та Злагода. . Також окупанти завдали авіаудару в районі Олександрівки.

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Обстановка на півдні

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак у бік позицій наших захисників у районах Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Гіркого, Гуляйпільського та Староукраїнки. Воздвижівка, Цвіткове, Вікторівка, Зелена Діброва, Кринівка, Самійлівка, Барвінівка, Широке, Любицьке зазнали авіаударів. Три атаки ворога тривають.
  • На Оріхівському напрямку ворог штурмові дії не проводив та завдавав авіаудару в районі населеного пункту Балабине.
  • На Придніпровському напрямку противник здійснив три штурмові дії в бік Антонівського мосту. Одне боєзіткнення триває.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

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Генштаб ЗС (8661) бойові дії (6116) ЗСУ (8985)
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