Зеленский раскритиковал слова Венса о "торгах за несколько квадратных километров"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Венса о возможных территориальных компромиссах в войне с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

Глава государства подчеркнул, что американский чиновник не вовлечен в переговорный процесс между Украиной, США и Россией, и подобные заявления требуют более глубокого понимания ситуации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Позиция Зеленского относительно заявлений Венса

Президент подчеркнул, что вопрос территориальной целостности Украины не может рассматриваться в упрощенном виде. Он отметил, что даже небольшие участки земли имеют стратегическое и государственное значение.

"Вице-президент, при всем уважении, не участвует в переговорах между США, Украиной и РФ. И я думаю, что если бы он и другие должностные лица принимали участие, они бы глубже понимали, что такое территория Украины", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что украинские территории являются суверенными, и вопрос их статуса не может быть предметом торга.

Контекст заявления вице-президента США

Ранее Джей Ди Венс во время визита в Венгрию выразил сомнение в целесообразности споров между Украиной и Россией из-за "нескольких квадратных километров".

Комментируя войну в Украине, Венс также сказал, что США "разочарованы многими политическими лидерами в Европе", которые не выглядят особо заинтересованными в решении этого конкретного конфликта.

По словам вице-президента США, работа будет продолжаться, но Украина и Россия должны предпринять соответствующие шаги.

Зеленский отреагировал на поездку Джей Ди Венса в Венгрию накануне выборов и назвал ее "бесполезной".

