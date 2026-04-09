Зеленский раскритиковал слова Венса о "торгах за несколько квадратных километров"

Зеленский о заявлениях Джей Ди Венса

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Венса о возможных территориальных компромиссах в войне с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

Глава государства подчеркнул, что американский чиновник не вовлечен в переговорный процесс между Украиной, США и Россией, и подобные заявления требуют более глубокого понимания ситуации.

Позиция Зеленского относительно заявлений Венса

Президент подчеркнул, что вопрос территориальной целостности Украины не может рассматриваться в упрощенном виде. Он отметил, что даже небольшие участки земли имеют стратегическое и государственное значение.

"Вице-президент, при всем уважении, не участвует в переговорах между США, Украиной и РФ. И я думаю, что если бы он и другие должностные лица принимали участие, они бы глубже понимали, что такое территория Украины", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что украинские территории являются суверенными, и вопрос их статуса не может быть предметом торга.

Контекст заявления вице-президента США

Ранее Джей Ди Венс во время визита в Венгрию выразил сомнение в целесообразности споров между Украиной и Россией из-за "нескольких квадратных километров".

Комментируя войну в Украине, Венс также сказал, что США "разочарованы многими политическими лидерами в Европе", которые не выглядят особо заинтересованными в решении этого конкретного конфликта.

По словам вице-президента США, работа будет продолжаться, но Украина и Россия должны предпринять соответствующие шаги.

  • Зеленский отреагировал на поездку Джей Ди Венса в Венгрию накануне выборов и назвал ее "бесполезной".

Зеленский Владимир (23882) Джей Ди Вэнс (199)
Топ комментарии
+1
Віцепрезидент, при всій повазі, не бере участі у перемовинах США та України і РФ. І я думаю, що якби він і інші посадові особи брали участь, вони б глибше розуміли, що таке територія України", - заявив Зеленський. Цей американськи покидьок все розуміє так, як йому пояснив ворог України мадярський орбан,а тому "зе" можеш його спокійно послати ще раз в Будапешт або на..уй
09.04.2026 18:58 Ответить
+1
Стули пельку і не коментуй. Це не твоє.
09.04.2026 19:08 Ответить
+1
Зелений БОВДУР-ФЕЛЬДМАРШАЛ привселюдно лає американців, тобто ЄДИНИХ, хто хоче ПОКЛАСТИ КРАЙ цей безглуздій війні! І одразу у НАСТУПНОМУ РЕЧЕННІ він вимагає від Штатів ППО і ТВЕРДИХ ГАРАНТІЙ для України! Це не вкладається у голові, як у уяві НАЙПОТУЖНІШОГО ці два тезіси живуть РАЗОМ, бо це якась БІПОЛЯРОЧКА!
ЗЕЛЕНИЙ СОНЦЕСЯЙНИЙ завів країну у ПРІРВУ ЗУБОЖІННЯ, БЕЗЗАКОННЯ, ЛЮДОЛОВНИЦТВА і КРІПАЦТВА - і при цьому готовий воювати ДАЛІ до ОСТАННЬОГО УКРАЇНЦЯ, знаючи що ЙОГО ВЛАСНІ ДІТИ і ДІТИ ЧИНОВНИКІВ НІКОЛИ НЕ БУДУТЬ НА ФРОНТІ! А тим часом НАСЕЛЕННЯ України скоротилось до 20 млн, і вийшло на ПЕРШЕ місце по СМЕРТНОСТІ і ОСТАННЄ по народжуваності У СВІТІ! Це вже ПЕРЕМОГА? Чи ГЕНЕРАЛІССІМУС ЗЄ веде країну до нових сяючих ПРІРВ?
09.04.2026 19:11 Ответить
Схоже, він так і зробив, але дипломатично коректною мовою. Важко сказати, чи зрозумів еламнай Єлю, в якому напрямі йому порадили йти.
09.04.2026 19:06 Ответить
от, нащо вилазити та патякати? щоб що? дратувати дебелів та набрати балів у лохторату? крутим меном себе показати?
стули пельку та роби своє. мовчки
09.04.2026 19:03 Ответить
Стули пельку і не коментуй. Це не твоє.
09.04.2026 19:08 Ответить
Насправді в політиків принято відповідати на подібні заяви як у Вєнса.
09.04.2026 19:13 Ответить
09.04.2026 19:08 Ответить
Це ти зеленського патріотом вважаєш?
09.04.2026 19:12 Ответить
То роль в нього така, згідно сценарію...
09.04.2026 19:15 Ответить
Навіть проти мене - який зеленого поняття не має в військовій справі - Венс виглядає дилетантом - Зеля
09.04.2026 19:09 Ответить
09.04.2026 19:11 Ответить
09.04.2026 19:16 Ответить
Та звісно критикує - у 19 році ця мразота хотіла домовитись про десь середину України. А тут кілометри. То Венс не знає, або ще замовчує. Вскривайте зустріч в Омані.
09.04.2026 19:11 Ответить
Навіщо трампа і венса коментувати? Вони самі *********** по повній (без п'яти хвилин - політичні трупи).

А недалекоглядні коментарі зе -тільки створюють ризики, що трамп знов чимось напакостить.
09.04.2026 19:14 Ответить
ЦЕ ПРИНИЖЕННЯ ОМАНЬСЬКО-СТАМБУЛЬСЬКОГО ФОРМАТУ!
ЯКІ КІЛОМЕТРИ,
ЦЕ НЕ ТОЙ МАШТАБ!!!!
09.04.2026 19:15 Ответить
Ти своїм небритим ротом ще гірше робиш 🤦 я думаю американцям відомо про піврічну "підготовку" влади перед масштабним вторгненням (саме американці трубили зелені про це) але це зелене чмо, жрало в три горла з єрмачіною на буковелі, пройде час і стане відомо подробиці здачі чонгару і всього іншого..
09.04.2026 19:16 Ответить
Станом на початок 2026 року, за даними аналітиків DeepState, під тимчасовою російською окупацією перебуває близько 19,2% - 19,25% території України

ясний х*й!
юдокланом планувалося продати всю україну, але українці вперлися!
от, що робити?
09.04.2026 19:20 Ответить
Президент підкреслив, що питання територіальної цілісності України не може розглядатися у спрощеному вигляді. Джерело: https://censor.net/ua/n3609723
ЗЗєлєнскій дотепер не знає, що питання територіальної цілісності України не може розглядатися в принципі, тобто ні в спрощеному, ні в будь-якому іншому вигляді. Може позглядатися, як виняток тимчасове перебування кацапів на деяких окремих територіях чітко обговорений термін, або як окупацвя певних територій тими ж кацапами.
09.04.2026 19:21 Ответить
Якщо для американської повії кілька кілометрів не має ваги то нехай скаже щоб рашисти валили з України. Бо для Сосії окуповані території України взагалі нічого не важать відносно території Сосії. Да і самі америкоси нехай валять з ірану і відчепляться від іранскої протоки в кілька кілометрів.
09.04.2026 19:21 Ответить
Зеленський ТИ кончаний гандон
09.04.2026 19:29 Ответить
 
 