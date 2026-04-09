Зеленский раскритиковал слова Венса о "торгах за несколько квадратных километров"
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Венса о возможных территориальных компромиссах в войне с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.
Глава государства подчеркнул, что американский чиновник не вовлечен в переговорный процесс между Украиной, США и Россией, и подобные заявления требуют более глубокого понимания ситуации.
Позиция Зеленского относительно заявлений Венса
Президент подчеркнул, что вопрос территориальной целостности Украины не может рассматриваться в упрощенном виде. Он отметил, что даже небольшие участки земли имеют стратегическое и государственное значение.
"Вице-президент, при всем уважении, не участвует в переговорах между США, Украиной и РФ. И я думаю, что если бы он и другие должностные лица принимали участие, они бы глубже понимали, что такое территория Украины", — заявил Зеленский.
Он также добавил, что украинские территории являются суверенными, и вопрос их статуса не может быть предметом торга.
Контекст заявления вице-президента США
Ранее Джей Ди Венс во время визита в Венгрию выразил сомнение в целесообразности споров между Украиной и Россией из-за "нескольких квадратных километров".
Комментируя войну в Украине, Венс также сказал, что США "разочарованы многими политическими лидерами в Европе", которые не выглядят особо заинтересованными в решении этого конкретного конфликта.
По словам вице-президента США, работа будет продолжаться, но Украина и Россия должны предпринять соответствующие шаги.
ЗЗєлєнскій дотепер не знає, що питання територіальної цілісності України не може розглядатися в принципі, тобто ні в спрощеному, ні в будь-якому іншому вигляді. Може позглядатися, як виняток тимчасове перебування кацапів на деяких окремих територіях чітко обговорений термін, або як окупацвя певних територій тими ж кацапами.