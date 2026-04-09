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Зеленський розкритикував слова Венса про "торги за кілька квадратних кілометрів"

Зеленський про заяви Джей Ді Венса

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо можливих територіальних компромісів у війні з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

Глава держави наголосив, що американський посадовець не залучений до переговорного процесу між Україною, США та Росією і подібні заяви потребують глибшого розуміння ситуації.

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Позиція Зеленського щодо заяв Венса

Президент підкреслив, що питання територіальної цілісності України не може розглядатися у спрощеному вигляді. Він зауважив, що навіть невеликі ділянки землі мають стратегічне і державне значення.

"Віцепрезидент, при всій повазі, не бере участі у перемовинах США та України і РФ. І я думаю, що якби він і інші посадові особи брали участь, вони б глибше розуміли, що таке територія України", — заявив Зеленський.

Він також додав, що українські території є суверенними, і питання їхнього статусу не може бути предметом торгу.

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Контекст заяви віцепрезидента США

Раніше Джей Ді Венс під час візиту до Угорщини висловив сумнів у доцільності суперечок між Україною та Росією за "кілька квадратних кілометрів".

Коментуючи війну в Україні, Венс також сказав, що США "розчаровані багатьма політичними лідерами в Європі", які не виглядають особливо зацікавленими у вирішенні цього конкретного конфлікту.

За словами віцепрезидента США, робота триватиме, але Україна та Росія мають зробити відповідні кроки.

  • Зеленський відреагував на поїздку Джей Ді Венса до Угорщини напередодні виборів і назвав її "некорисною".

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Автор: 

Зеленський Володимир (28348) Джей Ді Венс (221)
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Топ коментарі
+16
Віцепрезидент, при всій повазі, не бере участі у перемовинах США та України і РФ. І я думаю, що якби він і інші посадові особи брали участь, вони б глибше розуміли, що таке територія України", - заявив Зеленський. Цей американськи покидьок все розуміє так, як йому пояснив ворог України мадярський орбан,а тому "зе" можеш його спокійно послати ще раз в Будапешт або на..уй
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09.04.2026 18:58 Відповісти
+16
Якщо для американської повії кілька кілометрів не має ваги то нехай скаже щоб рашисти валили з України. Бо для Сосії окуповані території України взагалі нічого не важать відносно території Сосії. Да і самі америкоси нехай валять з ірану і відчепляться від іранскої протоки в кілька кілометрів.
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09.04.2026 19:21 Відповісти
+8
Це ти зеленського патріотом вважаєш?
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09.04.2026 19:12 Відповісти

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