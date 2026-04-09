Зеленський розкритикував слова Венса про "торги за кілька квадратних кілометрів"
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо можливих територіальних компромісів у війні з Росією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.
Глава держави наголосив, що американський посадовець не залучений до переговорного процесу між Україною, США та Росією і подібні заяви потребують глибшого розуміння ситуації.
Позиція Зеленського щодо заяв Венса
Президент підкреслив, що питання територіальної цілісності України не може розглядатися у спрощеному вигляді. Він зауважив, що навіть невеликі ділянки землі мають стратегічне і державне значення.
"Віцепрезидент, при всій повазі, не бере участі у перемовинах США та України і РФ. І я думаю, що якби він і інші посадові особи брали участь, вони б глибше розуміли, що таке територія України", — заявив Зеленський.
Він також додав, що українські території є суверенними, і питання їхнього статусу не може бути предметом торгу.
Контекст заяви віцепрезидента США
Раніше Джей Ді Венс під час візиту до Угорщини висловив сумнів у доцільності суперечок між Україною та Росією за "кілька квадратних кілометрів".
Коментуючи війну в Україні, Венс також сказав, що США "розчаровані багатьма політичними лідерами в Європі", які не виглядають особливо зацікавленими у вирішенні цього конкретного конфлікту.
За словами віцепрезидента США, робота триватиме, але Україна та Росія мають зробити відповідні кроки.
- Зеленський відреагував на поїздку Джей Ді Венса до Угорщини напередодні виборів і назвав її "некорисною".
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