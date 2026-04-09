134 боевых столкновения зафиксировано на фронте, из них 28 – на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 134 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 41 авиационный удар – сбросил 125 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6483 дрона-камикадзе и осуществил 2566 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес четыре авиационных удара с применением шести КАБ, осуществил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – из РСЗО.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанских Хуторов, Прилипки и Старицы. Одна штурмовая операция продолжается.

На Купянском направлении враг атаковал шесть раз, в районе Петропавловки, Новоосиново и в сторону Лимана. Одна атака врага продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять штурмов оккупантов в сторону Лимана, Дибровы, Новомихайловки и Твердохлебово. Одно штурмовое действие продолжается.

На Славянском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Никифоровки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 22 раза штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степановка, Плещеевка, Русин Яр, Иванополье и в сторону Ильиновки, Софиевки, Константиновки, Новопавловки. Одна атака продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 28 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Молодецкое, Мирное, Котлино и Новоподогороднее. Три штурмовых действия врага продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 70 оккупантов и 26 – ранено; уничтожено четыре единицы автомобильной техники; поврежден пункт управления БПЛА, 13 укрытий, танк, орудие и единица автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 220 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Злагода и в сторону Андреевки-Клевцово. Одна штурмовая операция продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 17 атак оккупантов в районах Зализничного, Гуляйполя, Варваровки, Горкого, Гуляйпольского, Староукраинки и Доброполья. Пять атак продолжаются.

По данным Генштаба, на Ореховском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник трижды пытался атаковать в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.