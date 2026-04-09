134 боєзіткнення зафіксовано на фронті, з них 28 – на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 134 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 41 авіаційного удару – скинув 125 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6483 дронів–камікадзе та здійснив 2566 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із РСЗВ.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанських Хуторів, Приліпки та Стариці. Одна штурмова дія триває.

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На Куп’янському напрямку ворог атакував шість разів, у районі Петропавлівки, Новоосинового та в бік Лиману. Одна атака ворога триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів, в бік Лиману, Діброви, Новомихайлівки та Твердохлібового. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку противник один раз намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 22 рази штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Степанівка, Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки, Новопавлівки. Одна атака триває.

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На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке, Мирне, Котлине та Новопідгороднє. Три штурмові дії ворога тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 70 окупантів та 26 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки; пошкоджено пункт управління БпЛА, 13 укриттів, танк, гармату та одиницю автомобільної техніки. Знищено або подавлено 220 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти шість разів атакували у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Злагода та у бік Андріївки-Клевцового. Одна штурмова дія триває.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 17 атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Добропілля. П’ять атак триває.

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За даними Генштабу, на Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник тричі намагався атакувати в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.