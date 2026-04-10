Зафиксирована утечка масла: рашисты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области
Российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Утром на территории одного из портов зафиксировано повреждение резервуара. Произошла утечка масла без последующего возгорания", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Продолжается ликвидация последствий.
Что предшествовало?
- В ночь на 10 апреля враг почти всю ночь атаковал Одессу беспилотниками. Поврежден объект инфраструктуры, жилая застройка не пострадала.
- Известно о повреждении энергообъекта в Одесской области.
