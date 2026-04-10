Зафіксовано витік олії: рашисти атакували портову інфраструктуру Одещини
Російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Зранку на території одного з портів зафіксовано ураження резервуару. Стався витік олії без подальшого загорання", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків.
Що передувало?
- У ніч на 10 квітня ворог майже всю ніч атакував Одесу безпілотниками. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлова забудова не постраждала.
- Відомо про пошкодження енергооб'єкта в Одеській області.
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