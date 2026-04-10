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Зафіксовано витік олії: рашисти атакували портову інфраструктуру Одещини

знищення російського безпілотника

Російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зранку на території одного з портів зафіксовано ураження резервуару. Стався витік олії без подальшого загорання", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків.

Читайте: Росіяни увечері атакували безпілотником енергетичний об’єкт на Одещині

Що передувало?

Читайте: Флот РФ втрачає контроль у Чорному морі: Новоросійськ більше не безпечна база, - ЗМІ

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обстріл (35161) Одеська область (4214) порт (2195)
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