РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13806 посетителей онлайн
Новости Пасхальное перемирие
343 5

Сибига о пасхальном перемирии: Украина готова поддержать тишину в ответ на прекращение огня

Сибига: Украина готова к взаимности в случае реального "пасхального перемирия"

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал заявление о "пасхальном перемирии", объявленном российской стороной, отметив, что Украина будет готова ответить взаимностью, если режим тишины действительно начнёт действовать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Предложение президента Владимира Зеленского о пасхальном прекращении огня имеет шанс быть воплощенным в жизнь. Украинцы заслуживают праздничного дня без террора. Мы увидим, где и когда начнет действовать тишина, и мы готовы ответить взаимностью с нашей стороны", - говорится в сообщении.

Позиция относительно прекращения огня

Министр подчеркнул, что Украина считает: нет необходимости возобновлять боевые действия, если прекращение огня будет устойчивым и соблюдаемым. По его мнению, это могло бы открыть путь к реальным дипломатическим переговорам и завершению войны, которую Россия, по его словам, не способна выиграть.

"Мы верим, что прекращение огня - это правильная стратегия для продвижения дипломатических усилий - будь то Ближний Восток или российская агрессия против Украины", - подчеркнул Сибига.

Что предшествовало?

Российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам в вопросе прекращения огня. По его словам, Киев ранее предлагал перемирие на время пасхальных праздников.

Автор: 

перемирие (1681) Сибига Андрей (853)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіть один день миру - це свято.
показать весь комментарий
10.04.2026 14:22 Ответить
Для рашистів - так:

показать весь комментарий
10.04.2026 14:40 Ответить
З цього листування зрозуміло, що атакують зараз ЗСУ. Значить перемир'я дасть і бійцям ЗСУ можливість заскочити на вигідні позиції.
показать весь комментарий
10.04.2026 14:46 Ответить
Якщо міністр закордонних справ не включений до складу переговорної групи від України - він "ноль" від слова Зерро! Вміє тільки коментувати у Х для .. кого...?
показать весь комментарий
10.04.2026 14:32 Ответить
Путіну це надо для піару, бо він православний святий. Нам це надо тількі тому, що це надо Путіну.
показать весь комментарий
10.04.2026 15:20 Ответить
 
 