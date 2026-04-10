Сибига о пасхальном перемирии: Украина готова поддержать тишину в ответ на прекращение огня

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал заявление о "пасхальном перемирии", объявленном российской стороной, отметив, что Украина будет готова ответить взаимностью, если режим тишины действительно начнёт действовать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в Х.

"Предложение президента Владимира Зеленского о пасхальном прекращении огня имеет шанс быть воплощенным в жизнь. Украинцы заслуживают праздничного дня без террора. Мы увидим, где и когда начнет действовать тишина, и мы готовы ответить взаимностью с нашей стороны", - говорится в сообщении.

Позиция относительно прекращения огня

Министр подчеркнул, что Украина считает: нет необходимости возобновлять боевые действия, если прекращение огня будет устойчивым и соблюдаемым. По его мнению, это могло бы открыть путь к реальным дипломатическим переговорам и завершению войны, которую Россия, по его словам, не способна выиграть.

"Мы верим, что прекращение огня - это правильная стратегия для продвижения дипломатических усилий - будь то Ближний Восток или российская агрессия против Украины", - подчеркнул Сибига.

Что предшествовало?

Российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам в вопросе прекращения огня. По его словам, Киев ранее предлагал перемирие на время пасхальных праздников.

