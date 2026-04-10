Сибіга про великоднє перемир’я: Україна готова підтримати тишу у відповідь на припинення вогню

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяву про "великоднє перемир’я", оголошене російською стороною, зазначивши, що Україна буде готова відповісти взаємністю, якщо режим тиші справді почне діяти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у Х.

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"Пропозиція президента Володимира Зеленського щодо великоднього припинення вогню має шанс бути втіленою в життя. Українці заслуговують на святковий день без терору. Ми побачимо, де і коли почне діяти тиша, і ми готові відповісти взаємністю з нашого боку", - йдеться в дописі.

Позиція щодо припинення вогню

Міністр підкреслив, що Україна вважає: немає потреби відновлювати бойові дії, якщо припинення вогню буде сталим і дотримуваним. На його думку, це могло б відкрити шлях до реальних дипломатичних переговорів і завершення війни, яку Росія, за його словами, не здатна виграти.

"Ми віримо, що припинення вогню - це правильна стратегія для просування дипломатичних зусиль - чи то йдеться про Близький Схід, чи про російську агресію проти України", - наголосив Сибіга.

Що передувало?

Російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя. Воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна неодноразово заявляла про готовність до дзеркальних кроків у питанні припинення вогню. За його словами, Київ раніше пропонував перемир’я на час Великодніх свят.

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