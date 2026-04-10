148 боевых столкновений с начала суток: больше всего атак на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 148 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 54 авиаудара, сбросил 167 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5337 дронов-камикадзе и осуществил 2187 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло двенадцать боевых столкновений, три из которых продолжаются до сих пор; кроме этого, враг осуществил 121 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, 33 из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив шесть управляемых бомб.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Колодязное, Старица, Зеленое, Волчанские Хутора и Прилипка.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Куриловка и Новоплатоновка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи населенных пунктов Диброва, Надежда, Заречное и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степовое, Дружелюбовка, Чернещина.

На Славянском направлении украинские воины отразили два штурма оккупантов в районе Ризниковки.

На Краматорском направлении враг атак не проводил.

Силы обороны успешно отразили 17 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Иванополья и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил двадцать атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Удачное, Ивановка, Покровск, Шевченко, Гришино, Филия и Новосергиевка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 105 оккупантов и 78 – ранено; уничтожено семь единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники, один склад хранения горюче-смазочных материалов врага, повреждено четыре орудия, двенадцать единиц автомобильной техники и три укрытия вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 302 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Калиновское, Александроград, Сичневое и Вербовое. Авиационному удару подверглись окрестности населенных пунктов Коломийцы, Великомихайловка и Орестополь.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка, Белогорье, Гуляйпольское, Староукраинка, Чаривное и Зализничное. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженской, Верхней Терсы, Чаривного и Рождественки.

На Ореховском направлении противник предпринял одну попытку продвинуться вперед в направлении населенного пункта Щербаки, кроме того, нанес авиационные удары по району населенного пункта Орехов.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили четыре штурмовые атаки в направлении Антоновского моста.

