Сообщили о подозрении киевскому чиновнику из-за приватизации имущества на 7,4 млн грн

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении директору Департамента коммунальной собственности в связи с нарушениями, приведшими к незаконной приватизации имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Обстоятельства дела

Речь идет о помещениях на улице Пост-Волынской в Соломенском районе, которые с 2011 года находились на балансе КП "Киевжилоспецексплуатация" и передавались в аренду.

По условиям договора, арендатор должен был осуществлять ремонт за свой счет без права компенсации или зачисления этих расходов в качестве улучшений.

Схема приватизации

Следствие установило, что в результате подделки документов арендатор получил возможность приватизировать объект, не имея на это законных оснований.

В результате таких действий город потерял как сам объект недвижимости, так и недополучил около 1,4 млн гривен арендных платежей.

Квалификация и расследование

Действия чиновника квалифицированы по статье о служебной халатности.

Правоохранители продолжают расследование и устанавливают всех причастных к схеме незаконной приватизации.

