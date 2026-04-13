Сообщили о подозрении киевскому чиновнику из-за приватизации имущества на 7,4 млн грн
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении директору Департамента коммунальной собственности в связи с нарушениями, приведшими к незаконной приватизации имущества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Обстоятельства дела
Речь идет о помещениях на улице Пост-Волынской в Соломенском районе, которые с 2011 года находились на балансе КП "Киевжилоспецексплуатация" и передавались в аренду.
По условиям договора, арендатор должен был осуществлять ремонт за свой счет без права компенсации или зачисления этих расходов в качестве улучшений.
Схема приватизации
Следствие установило, что в результате подделки документов арендатор получил возможность приватизировать объект, не имея на это законных оснований.
В результате таких действий город потерял как сам объект недвижимости, так и недополучил около 1,4 млн гривен арендных платежей.
Квалификация и расследование
Действия чиновника квалифицированы по статье о служебной халатности.
Правоохранители продолжают расследование и устанавливают всех причастных к схеме незаконной приватизации.
