Повідомили про підозру київському посадовцю через приватизацію майна на 7,4 млн грн

У Києві правоохоронці повідомили про підозру директору Департаменту комунальної власності через порушення, які призвели до незаконної приватизації майна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

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Обставини справи

Йдеться про приміщення на вулиці Пост-Волинській у Солом’янському районі, які з 2011 року перебували на балансі КП "Київжитлоспецексплуатація" та передавалися в оренду.

За умовами договору, орендар мав здійснювати ремонт за власний кошт без права компенсації або зарахування цих витрат як поліпшень.

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Схема приватизації

Слідство встановило, що внаслідок підробки документів орендар отримав можливість приватизувати об’єкт, не маючи на це законних підстав.

У результаті таких дій місто втратило як сам об’єкт нерухомості, так і недоотримало близько 1,4 млн гривень орендних платежів.

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Кваліфікація та розслідування

Дії посадовця кваліфіковані за статтею про службову недбалість.

Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють усіх причетних до схеми незаконної приватизації.

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