Повідомили про підозру київському посадовцю через приватизацію майна на 7,4 млн грн
У Києві правоохоронці повідомили про підозру директору Департаменту комунальної власності через порушення, які призвели до незаконної приватизації майна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.
Обставини справи
Йдеться про приміщення на вулиці Пост-Волинській у Солом’янському районі, які з 2011 року перебували на балансі КП "Київжитлоспецексплуатація" та передавалися в оренду.
За умовами договору, орендар мав здійснювати ремонт за власний кошт без права компенсації або зарахування цих витрат як поліпшень.
Схема приватизації
Слідство встановило, що внаслідок підробки документів орендар отримав можливість приватизувати об’єкт, не маючи на це законних підстав.
У результаті таких дій місто втратило як сам об’єкт нерухомості, так і недоотримало близько 1,4 млн гривень орендних платежів.
Кваліфікація та розслідування
Дії посадовця кваліфіковані за статтею про службову недбалість.
Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють усіх причетних до схеми незаконної приватизації.
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