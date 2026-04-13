Иран пообещал отправить корабли США "на дно" в случае блокады портов
В Иране заявили о жестком ответе в случае попытки США заблокировать иранские порты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Sky News.
Заявление прозвучало на фоне резкого обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном после объявления США о начале морской блокады иранского побережья и угроз применения силы.
"Любые корабли Военно-морских сил США, которые попытаются блокировать порты Ирана, будут отправлены на дно моря", — заявил член Комитета по внешней политике и национальной безопасности Ирана Аладдин Боруджерди.
Обострение отношений между США и Ираном
В Тегеране подчеркивают, что у Вашингтона нет реальных возможностей для реализации блокады. Представители иранских властей также заявляют, что подобные действия могут привести к масштабной эскалации в регионе.
Отдельно иранский политик отметил, что страны НАТО не поддержат подобные военные шаги США. Это, по его словам, ограничивает возможности Вашингтона в реализации операции.
Позиция США и развитие ситуации
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил об уничтожении любых иранских кораблей, которые будут приближаться к зоне ограничений.
В Вашингтоне заявляют, что ограничения могут касаться не только военных, но и коммерческих судов, связанных с финансовыми схемами Ирана. Также американская сторона подчеркивает возможную поддержку союзников в обеспечении безопасности судоходства.
Несмотря на это, СМИ пишут, что США и Иран сохраняют каналы коммуникации даже после неудачного раунда переговоров в Пакистане, который не принес прорыва. В Вашингтоне отмечают, что диалог продолжается, хотя позиции сторон остаются сложными.
Іран пообіцяв відправити кораблі США "на дно" у разі блокади портів.
Гарні переговори 🤣🤣🤣
Он способен уничтожать подводные мины? - Нет.
Или сбивать ракеты летящие с берега Ирана по кораблям в Ормузском проливе? - Нет.
Они привезли пехотинцев для наземной операции? - Тоже нет.
Хотят отремонтировать авианосец в итальянском порту? - Италия запретила.
Так что с того, что этот авианосец вошёл в Средиземное море?
Трамп-блокую протоку ! Іран-зафігачимо усі ваші кораблі, якщо будете блокувати !!
Хоч це й не смішно, але виглядає саме так, дичина якась.