Иран пообещал отправить корабли США "на дно" в случае блокады портов

В Иране заявили о жестком ответе в случае попытки США заблокировать иранские порты.

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном после объявления США о начале морской блокады иранского побережья и угроз применения силы.

"Любые корабли Военно-морских сил США, которые попытаются блокировать порты Ирана, будут отправлены на дно моря", — заявил член Комитета по внешней политике и национальной безопасности Ирана Аладдин Боруджерди.

Обострение отношений между США и Ираном

В Тегеране подчеркивают, что у Вашингтона нет реальных возможностей для реализации блокады. Представители иранских властей также заявляют, что подобные действия могут привести к масштабной эскалации в регионе.

Отдельно иранский политик отметил, что страны НАТО не поддержат подобные военные шаги США. Это, по его словам, ограничивает возможности Вашингтона в реализации операции.

Позиция США и развитие ситуации

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил об уничтожении любых иранских кораблей, которые будут приближаться к зоне ограничений.

В Вашингтоне заявляют, что ограничения могут касаться не только военных, но и коммерческих судов, связанных с финансовыми схемами Ирана. Также американская сторона подчеркивает возможную поддержку союзников в обеспечении безопасности судоходства.

Несмотря на это, СМИ пишут, что США и Иран сохраняют каналы коммуникации даже после неудачного раунда переговоров в Пакистане, который не принес прорыва. В Вашингтоне отмечают, что диалог продолжается, хотя позиции сторон остаются сложными.

