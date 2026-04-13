Иран пообещал отправить корабли США "на дно" в случае блокады портов

Иран заявил, что уничтожит российские корабли

В Иране заявили о жестком ответе в случае попытки США заблокировать иранские порты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Sky News.

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном после объявления США о начале морской блокады иранского побережья и угроз применения силы.

"Любые корабли Военно-морских сил США, которые попытаются блокировать порты Ирана, будут отправлены на дно моря", — заявил член Комитета по внешней политике и национальной безопасности Ирана Аладдин Боруджерди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Иран продолжают переговоры, несмотря на обострение, - СМИ

Обострение отношений между США и Ираном

В Тегеране подчеркивают, что у Вашингтона нет реальных возможностей для реализации блокады. Представители иранских властей также заявляют, что подобные действия могут привести к масштабной эскалации в регионе.

Отдельно иранский политик отметил, что страны НАТО не поддержат подобные военные шаги США. Это, по его словам, ограничивает возможности Вашингтона в реализации операции.

Читайте: Не хочу вступать с ним в дискуссию, но я против войны, — Папа Римский ответил на критику Трампа

Позиция США и развитие ситуации

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил об уничтожении любых иранских кораблей, которые будут приближаться к зоне ограничений.

В Вашингтоне заявляют, что ограничения могут касаться не только военных, но и коммерческих судов, связанных с финансовыми схемами Ирана. Также американская сторона подчеркивает возможную поддержку союзников в обеспечении безопасности судоходства.

Несмотря на это, СМИ пишут, что США и Иран сохраняют каналы коммуникации даже после неудачного раунда переговоров в Пакистане, который не принес прорыва. В Вашингтоне отмечают, что диалог продолжается, хотя позиции сторон остаются сложными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран заявил об уничтожении американского корабля в Ормузском проливе

Іран США Ормузський пролив
Це цирк
показать весь комментарий
13.04.2026 22:44 Ответить
І циркач у Вашингтоні запостив себе у вигляді Ісуса, вилаяв папу Римського. Ці аятолли самашедші, але з аллахом принаймні себе не ототожнювали. Це дурдом. І всі ненормальні гуляють без обмежень.
показать весь комментарий
13.04.2026 23:12 Ответить
а ще вони всю Галактику пообіцяли захопити!... но потім...
показать весь комментарий
13.04.2026 22:45 Ответить
- США та Іран продовжують переговори попри загострення, - ЗМІ
- Іран пообіцяв відправити кораблі США "на дно" у разі блокади портів.
Гарні переговори 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
13.04.2026 22:46 Ответить
Авіаносець "Джордж Буш" з групою підтримки вже увійшов в Середземне море. І своїми засобами вже дістає Іран і протоку.
показать весь комментарий
13.04.2026 22:48 Ответить
И что с того?
Он способен уничтожать подводные мины? - Нет.
Или сбивать ракеты летящие с берега Ирана по кораблям в Ормузском проливе? - Нет.
Они привезли пехотинцев для наземной операции? - Тоже нет.
Хотят отремонтировать авианосец в итальянском порту? - Италия запретила.

Так что с того, что этот авианосец вошёл в Средиземное море?
показать весь комментарий
13.04.2026 23:27 Ответить
Наносити удари, і прикривати кораблі від ударів. Якраз це його основна робота. Правда деяким експердам, як бачу, це смішно, і безглуздо. З чим і поздоровляю.
показать весь комментарий
13.04.2026 23:35 Ответить
Так оказывается, что у Трампа нет карт.
показать весь комментарий
13.04.2026 22:49 Ответить
Іран-блокуємо протоку ! Трамп-зафігачу вас нафіг якщо будете блокувати !!
A few moments later
Трамп-блокую протоку ! Іран-зафігачимо усі ваші кораблі, якщо будете блокувати !!

Хоч це й не смішно, але виглядає саме так, дичина якась.
показать весь комментарий
13.04.2026 22:52 Ответить
Чи будуть американці топити китайські танкери, які йдуть з Ірану? Ми запасаємося попкорном. путлер відкриває черговий ящик шампанського.
показать весь комментарий
13.04.2026 22:52 Ответить
Нічого Іран з флотом США не зробить, це не дірки у танкерах БПЛА пробивати. Будуть забирати їх нафту аж бігом. Як в Венісуелі.
показать весь комментарий
13.04.2026 22:53 Ответить
танкер з нафтою - це не флот США. А той флот їм нахєр не здався.
показать весь комментарий
13.04.2026 23:20 Ответить
Иран обещал топить именно флот США, а не танкеры
показать весь комментарий
13.04.2026 23:31 Ответить
на прекрасних переговорах в пакистані, ,штати та іран покажуть один одному на картах всі направлєнія по яким будуть наноситись обмін ударами. вони й карти з собою привезли. ))
показать весь комментарий
13.04.2026 23:03 Ответить
Вже біжу за попкорном. Це буде прекрасний епізод цієї прекрасної війни після її прекрасного завершення прекрасною перемогою...
показать весь комментарий
13.04.2026 23:06 Ответить
обещать не значит трахнуть
показать весь комментарий
13.04.2026 23:14 Ответить
Трамп каже, що Іран подзвонив сьогодні вранці і хоче укласти угоду всі ринки США показують сильний ріст враховуючи спад ескалації і ймовірне завершення війни.
показать весь комментарий
13.04.2026 23:32 Ответить
 
 