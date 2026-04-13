Іран пообіцяв відправити кораблі США "на дно" у разі блокади портів
В Ірані заявили про жорстку відповідь у разі спроби США заблокувати іранські порти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Sky News.
Заява пролунала на тлі різкого загострення між Тегераном і Вашингтоном після оголошення США про початок морської блокади іранського узбережжя та погроз застосування сили.
"Будь-які кораблі Військово-морських сил США, які спробують блокувати порти Ірану, будуть відправлені на дно моря", — заявив член Комітету із зовнішньої політики та національної безпеки Ірану Аладдін Боруджерді.
Загострення між США та Іраном
У Тегерані наголошують, що Вашингтон не має реальних можливостей для реалізації блокади. Представники іранської влади також заявляють, що подібні дії можуть призвести до масштабної ескалації в регіоні.
Окремо іранський політик зазначив, що країни НАТО не підтримають подібні військові кроки США. Це, за його словами, обмежує можливості Вашингтона у реалізації операції.
Позиція США та розвиток ситуації
Раніше президент США Дональд Трамп попередив про знищення будь-яких іранських кораблів, які наближатимуться до зони обмежень.
У Вашингтоні заявляють, що обмеження можуть стосуватися не лише військових, а й комерційних суден, які пов’язані з фінансовими схемами Ірану. Також американська сторона наголошує на можливій підтримці союзників у забезпеченні безпеки судноплавства.
Попри це ЗМІ пишуть, що США та Іран зберігають канали комунікації навіть після невдалого раунду переговорів у Пакистані, який не приніс прориву. У Вашингтоні зазначають, що діалог триває, хоча позиції сторін залишаються складними.
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- Іран пообіцяв відправити кораблі США "на дно" у разі блокади портів.
Гарні переговори 🤣🤣🤣