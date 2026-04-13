- Іран пообіцяв відправити кораблі США "на дно" у разі блокади портів.

В Ірані заявили про жорстку відповідь у разі спроби США заблокувати іранські порти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Sky News.

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Заява пролунала на тлі різкого загострення між Тегераном і Вашингтоном після оголошення США про початок морської блокади іранського узбережжя та погроз застосування сили.

"Будь-які кораблі Військово-морських сил США, які спробують блокувати порти Ірану, будуть відправлені на дно моря", — заявив член Комітету із зовнішньої політики та національної безпеки Ірану Аладдін Боруджерді.

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Загострення між США та Іраном

У Тегерані наголошують, що Вашингтон не має реальних можливостей для реалізації блокади. Представники іранської влади також заявляють, що подібні дії можуть призвести до масштабної ескалації в регіоні.

Окремо іранський політик зазначив, що країни НАТО не підтримають подібні військові кроки США. Це, за його словами, обмежує можливості Вашингтона у реалізації операції.

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Позиція США та розвиток ситуації

Раніше президент США Дональд Трамп попередив про знищення будь-яких іранських кораблів, які наближатимуться до зони обмежень.

У Вашингтоні заявляють, що обмеження можуть стосуватися не лише військових, а й комерційних суден, які пов’язані з фінансовими схемами Ірану. Також американська сторона наголошує на можливій підтримці союзників у забезпеченні безпеки судноплавства.

Попри це ЗМІ пишуть, що США та Іран зберігають канали комунікації навіть після невдалого раунду переговорів у Пакистані, який не приніс прориву. У Вашингтоні зазначають, що діалог триває, хоча позиції сторін залишаються складними.

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