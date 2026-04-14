Цензор.НЕТ
Новости Великобритания
Трамп призвал Великобританию возобновить добычу нефти в Северном море

Президент США Дональд Трамп призвал Великобританию активизировать добычу нефти в Северном море на фоне роста цен на энергоносители.

Американский лидер резко раскритиковал энергетическую политику Лондона и подчеркнул, что Европа нуждается в стабильных источниках энергии в условиях напряженной международной ситуации.

Критика энергетической политики Великобритании

Трамп заявил, что Великобритания обладает значительным потенциалом в Северном море, однако не использует его должным образом. По его словам, это приводит к потере экономических возможностей и зависимости от импорта энергоресурсов.

"Европа отчаянно нуждается в энергии... Великобритания должна бурить. Это абсолютное безумие, что они этого не делают", — подчеркнул Трамп.

Он также обратил внимание на ситуацию в Абердине, который традиционно считается центром нефтяной отрасли Шотландии. По его оценке, сокращение добычи негативно влияет на экономику региона.

Причины энергетической дискуссии

В последнее время правительство Великобритании усилило налоговую нагрузку на нефтегазовые компании и ограничило выдачу новых лицензий на разведку. Такие шаги объясняются намерением перейти на возобновляемые источники энергии.

В то же время Норвегия продолжает активно разрабатывать месторождения в Северном море и остается одним из ключевых поставщиков газа в Европу. На этом фоне Трамп считает, что Лондон теряет конкурентные преимущества.

Отдельно президент США в очередной раз раскритиковал развитие ветровой энергетики, которую назвал неэффективной и слишком дорогой.

Давно пора
14.04.2026 18:50 Ответить
ага хто винен , Британія , тільки не я
14.04.2026 18:53 Ответить
Оце обісRався Рудий Донні від порад свого друзяки Бібі напасти на Іран!

Буває. Мабуть то літА, а як казав мій покійний лід - "Літа - то СТРАШНЕ!"
14.04.2026 18:53 Ответить
видно зєля таки підсадив рижого на кокс....
14.04.2026 18:53 Ответить
Вали на *** з Перської Затоки - і все налагодиться.
14.04.2026 18:57 Ответить
Та вже ні, з якого це дива Квір буде відмовлятись від грошей, які самі пливуть їм у руки. Але й геноцид персів його аж ніяк не лякає, він сам його постійно проводить.
14.04.2026 19:13 Ответить
Брити не вкурили - в них є нафта а вони не добувають - ми свій видобуток збільшили - Трамп
14.04.2026 18:59 Ответить
Трамп хоче ще спробувати і британську нафту "захопити"?
14.04.2026 18:59 Ответить
Діду, ти ж Венесуэлу он загарбав, то де там їх нафта, яка б знизила ціни на пальне? Щось американські нафтовики не дуже поспішають туди вкладатися ? А шо то сталося?
14.04.2026 19:02 Ответить
та у венесуели нафта не той сістєми! ))
14.04.2026 19:05 Ответить
Зачем все не спешат добывать много, в том числе Америка. Потому что ископаемые это конечный ресурс, они заканчиваются навсегда. У многих они могут закончиться за считанные годы. Поэтому умные, насколько это возможно, покупают у диких народов.
14.04.2026 19:02 Ответить
Або Норвегія все добуде і нічого не лишиться
14.04.2026 19:05 Ответить
точно, та ж америка ну так не поспішає добути свою нафту, шо за останні 10+ років випадково збільшила її видобуток у 2.5+ разів і стала світовим лідером в цьому. пруф:
14.04.2026 19:33 Ответить
а не то північне море в американьське переназве і британію, після куби та гренландії, як черговий штат приєднає!
14.04.2026 19:03 Ответить
Сам обісрався, а брити винуваті, стрілочник.
14.04.2026 19:08 Ответить
Трампон Трампакс и тут хочет прикурить!!😂🤣🤪😆
14.04.2026 19:09 Ответить
Так Норвегія тихенько собі добуває і нафту і газ і накопичила 1.5 трильйонів долларів пенсійного фонду, по об'ємах хіба вона не може забезпечити Європу?
14.04.2026 19:18 Ответить
Их задача не обеспечить Европу, а оставить что-то внукам, и если повезет правнукам. Сами написали, денег у них все равно больше чем надо.
14.04.2026 19:26 Ответить
Дивна звичка - насрати собіж у жменю, а потім дивуватись, що з тобою ніхто не хоче здороватись...
14.04.2026 19:19 Ответить
Скажіть відверто...!
В мене одного всі висери цього рудого самовпевненого полупівня викликає блювотний рефлекс???
14.04.2026 19:19 Ответить
Разом нас багато).
14.04.2026 19:30 Ответить
Нафта Північного моря -- сама краща по якості,
а нафта Венесуєли сама гірша.
14.04.2026 19:27 Ответить
Це не так, на дизель нафта Венесуели найкраща, проблема в тому що вона як смола, дуже густа, погано транпортабельна, її треба розчиняти розчинниками, по друге у Венесуели немає відповідних нафтопереробних підприємств, вони є в США, тому венесуельська нафта вважається як американська.
14.04.2026 19:41 Ответить
Drill, baby, drill...
14.04.2026 19:32 Ответить
Яке конч#не)))
14.04.2026 19:33 Ответить
видать перемовини з Іраном йдуть дуже добре
14.04.2026 19:36 Ответить
Він просто порівнює видобуток нафти з москальськими відео про риболовлю на льоді))
14.04.2026 19:38 Ответить
 
 