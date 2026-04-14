Трамп призвал Великобританию возобновить добычу нефти в Северном море

Президент США Дональд Трамп призвал Великобританию активизировать добычу нефти в Северном море на фоне роста цен на энергоносители.

об этом говорится в его посте в соцсети Truth Social.

Американский лидер резко раскритиковал энергетическую политику Лондона и подчеркнул, что Европа нуждается в стабильных источниках энергии в условиях напряженной международной ситуации.

Критика энергетической политики Великобритании

Трамп заявил, что Великобритания обладает значительным потенциалом в Северном море, однако не использует его должным образом. По его словам, это приводит к потере экономических возможностей и зависимости от импорта энергоресурсов.

"Европа отчаянно нуждается в энергии... Великобритания должна бурить. Это абсолютное безумие, что они этого не делают", — подчеркнул Трамп.

Он также обратил внимание на ситуацию в Абердине, который традиционно считается центром нефтяной отрасли Шотландии. По его оценке, сокращение добычи негативно влияет на экономику региона.

Причины энергетической дискуссии

В последнее время правительство Великобритании усилило налоговую нагрузку на нефтегазовые компании и ограничило выдачу новых лицензий на разведку. Такие шаги объясняются намерением перейти на возобновляемые источники энергии.

В то же время Норвегия продолжает активно разрабатывать месторождения в Северном море и остается одним из ключевых поставщиков газа в Европу. На этом фоне Трамп считает, что Лондон теряет конкурентные преимущества.

Отдельно президент США в очередной раз раскритиковал развитие ветровой энергетики, которую назвал неэффективной и слишком дорогой.

Читайте также: Нефть дешевеет: трейдеры надеются на продолжение переговоров между США и Ираном, – Reuters