Трамп призвал Великобританию возобновить добычу нефти в Северном море
Президент США Дональд Трамп призвал Великобританию активизировать добычу нефти в Северном море на фоне роста цен на энергоносители.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в соцсети Truth Social.
Американский лидер резко раскритиковал энергетическую политику Лондона и подчеркнул, что Европа нуждается в стабильных источниках энергии в условиях напряженной международной ситуации.
Критика энергетической политики Великобритании
Трамп заявил, что Великобритания обладает значительным потенциалом в Северном море, однако не использует его должным образом. По его словам, это приводит к потере экономических возможностей и зависимости от импорта энергоресурсов.
"Европа отчаянно нуждается в энергии... Великобритания должна бурить. Это абсолютное безумие, что они этого не делают", — подчеркнул Трамп.
Он также обратил внимание на ситуацию в Абердине, который традиционно считается центром нефтяной отрасли Шотландии. По его оценке, сокращение добычи негативно влияет на экономику региона.
Причины энергетической дискуссии
В последнее время правительство Великобритании усилило налоговую нагрузку на нефтегазовые компании и ограничило выдачу новых лицензий на разведку. Такие шаги объясняются намерением перейти на возобновляемые источники энергии.
В то же время Норвегия продолжает активно разрабатывать месторождения в Северном море и остается одним из ключевых поставщиков газа в Европу. На этом фоне Трамп считает, что Лондон теряет конкурентные преимущества.
Отдельно президент США в очередной раз раскритиковал развитие ветровой энергетики, которую назвал неэффективной и слишком дорогой.
- Ранее Франция и Великобритания объявили о подготовке мирной миссии для восстановления судоходства в Ормузском проливе.
Буває. Мабуть то літА, а як казав мій покійний лід - "Літа - то СТРАШНЕ!"
В мене одного всі висери цього рудого самовпевненого полупівня викликає блювотний рефлекс???
а нафта Венесуєли сама гірша.