Трамп закликав Британію відновити видобуток нафти у Північному морі

Президент США Дональд Трамп закликав Велику Британію активізувати видобуток нафти у Північному морі на тлі зростання цін на енергоносії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в соцмережі Truth Social.

Американський лідер різко розкритикував енергетичну політику Лондона та наголосив, що Європа потребує стабільних джерел енергії в умовах напруженої міжнародної ситуації.

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Критика енергетичної політики Британії

Трамп заявив, що Велика Британія має значний потенціал у Північному морі, однак не використовує його належним чином. За його словами, це призводить до втрати економічних можливостей і залежності від імпорту енергоресурсів.

"Європа відчайдушно потребує енергії... Велика Британія повинна бурити. Це абсолютне божевілля, що вони цього не роблять", — наголосив Трамп.

Він також звернув увагу на ситуацію в Абердіні, який традиційно вважається центром нафтової галузі Шотландії. За його оцінкою, скорочення видобутку негативно впливає на економіку регіону.

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Причини енергетичної дискусії

Останнім часом уряд Великої Британії посилив податкове навантаження на нафтогазові компанії та обмежив видачу нових ліцензій на розвідку. Такі кроки пояснюються наміром перейти на відновлювані джерела енергії.

Водночас Норвегія продовжує активно розробляти родовища у Північному морі та залишається одним із ключових постачальників газу до Європи. На цьому тлі Трамп вважає, що Лондон втрачає конкурентні переваги.

Окремо президент США вкотре розкритикував розвиток вітрової енергетики, яку назвав неефективною та надто дорогою.

Раніше Франція та Британія оголосили про підготовку мирної місії для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

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