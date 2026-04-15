Отель Burj Al Arab в Дубае закроют на 1,5 года после атак

Знаковый отель Дубая приостанавливает работу из-за повреждений и реставрации

Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае приостанавливает работу примерно на полтора года.

Почему закрывают отель

В компании отметили, что отель начинает масштабную программу поэтапной реставрации после более чем 25 лет работы.

В то же время причиной длительной паузы стали не только плановые работы, но и последствия военных действий на Ближнем Востоке.

Последствия атак

По имеющейся информации, с начала обострения ситуации в регионе Дубай оказался под ударами иранских дронов.

28 февраля обломки беспилотника вызвали возгорание фасада отеля.

В Министерстве обороны ОАЭ сообщали, что в тот день силы ПВО перехватили 132 ракеты и 195 дронов.

Что известно о реконструкции

В Jumeirah Group отмечают, что закрытие является частью стратегии сохранения одного из самых известных отелей мира.

После завершения работ Burj Al Arab должен возобновить работу в обновленном виде.

15.04.2026 14:58 Ответить
как же жить дальше???
15.04.2026 14:59 Ответить
Тоска то кокая ....
15.04.2026 15:03 Ответить
Дубай скінчився і вже ніколи більше не відродиться.
15.04.2026 15:05 Ответить
У тиМошенниці і її родичів та члЄНАф фракції у ВРУ, глибоке занепокоєння!!?? Життя дало тріщину, доля стала раком до них….
15.04.2026 15:06 Ответить
 
 