Отель Burj Al Arab в Дубае закроют на 1,5 года после атак
Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае приостанавливает работу примерно на полтора года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Jumeirah Group.
Почему закрывают отель
В компании отметили, что отель начинает масштабную программу поэтапной реставрации после более чем 25 лет работы.
В то же время причиной длительной паузы стали не только плановые работы, но и последствия военных действий на Ближнем Востоке.
Последствия атак
По имеющейся информации, с начала обострения ситуации в регионе Дубай оказался под ударами иранских дронов.
28 февраля обломки беспилотника вызвали возгорание фасада отеля.
В Министерстве обороны ОАЭ сообщали, что в тот день силы ПВО перехватили 132 ракеты и 195 дронов.
Что известно о реконструкции
В Jumeirah Group отмечают, что закрытие является частью стратегии сохранения одного из самых известных отелей мира.
После завершения работ Burj Al Arab должен возобновить работу в обновленном виде.
