Отель Burj Al Arab в Дубае закроют на 1,5 года после атак

Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае приостанавливает работу примерно на полтора года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Jumeirah Group.

Почему закрывают отель

В компании отметили, что отель начинает масштабную программу поэтапной реставрации после более чем 25 лет работы.

В то же время причиной длительной паузы стали не только плановые работы, но и последствия военных действий на Ближнем Востоке.

Последствия атак

По имеющейся информации, с начала обострения ситуации в регионе Дубай оказался под ударами иранских дронов.

28 февраля обломки беспилотника вызвали возгорание фасада отеля.

В Министерстве обороны ОАЭ сообщали, что в тот день силы ПВО перехватили 132 ракеты и 195 дронов.

Что известно о реконструкции

В Jumeirah Group отмечают, что закрытие является частью стратегии сохранения одного из самых известных отелей мира.

После завершения работ Burj Al Arab должен возобновить работу в обновленном виде.

