Декриминализация порно: в Раде зарегистрировали новый законопроект

В Верховную Раду внесен новый законопроект о декриминализации порнографии.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о законопроекте №15294.

Он значительно ужесточает ответственность за преступления против детей, в том числе за изготовление и распространение детской порнографии.

Также он убирает старые советские нормы, то есть дублирует нормы о декриминализации контента для взрослых, добавил нардеп.

"Итак, за реальные преступления будет ответственность. За действия взрослых среди взрослых, убираем средневековье и кормушку для недобросовестных правоохранителей.



Рад сообщить, что законопроект подписали 45 народных депутатов от почти всех фракций и групп ВРУ. Включая руководство Рады, фракций и парламентских комитетов. Среди авторов люди с очень разными взглядами, идеологией, религиозными убеждениями. Но здесь все пришли к общему видению и компромиссу.



Учитывая, что уже во вторник Рада планирует одобрить налогообложение электронных платформ, то и этот вопрос должен быть рассмотрен максимально быстро.



Это будет третья попытка законодательного решения проблемы, но надеюсь, на этот раз уже окончательная и успешная", - добавил Железняк.

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Что предшествовало?

Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии.

Как известно, за 9 месяцев 2025 года было возбуждено почти 1,5 тысячи уголовных дел по поводу порнографии для взрослых. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

28 мая Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографического контента.

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