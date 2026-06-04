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Новости Декриминализация порнографии
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Декриминализация порно: в Раде зарегистрировали новый законопроект

Декриминализация порно: в Раде зарегистрировали новый законопроект

В Верховную Раду внесен новый законопроект о декриминализации порнографии.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Речь идет о законопроекте №15294.

Он значительно ужесточает ответственность за преступления против детей, в том числе за изготовление и распространение детской порнографии.

Также он убирает старые советские нормы, то есть дублирует нормы о декриминализации контента для взрослых, добавил нардеп.

"Итак, за реальные преступления будет ответственность. За действия взрослых среди взрослых, убираем средневековье и кормушку для недобросовестных правоохранителей.

Рад сообщить, что законопроект подписали 45 народных депутатов от почти всех фракций и групп ВРУ. Включая руководство Рады, фракций и парламентских комитетов. Среди авторов люди с очень разными взглядами, идеологией, религиозными убеждениями. Но здесь все пришли к общему видению и компромиссу.

Учитывая, что уже во вторник Рада планирует одобрить налогообложение электронных платформ, то и этот вопрос должен быть рассмотрен максимально быстро.

Это будет третья попытка законодательного решения проблемы, но надеюсь, на этот раз уже окончательная и успешная", - добавил Железняк.

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Что предшествовало?

  • Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии.
  • Как известно, за 9 месяцев 2025 года было возбуждено почти 1,5 тысячи уголовных дел по поводу порнографии для взрослых. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • 28 мая Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографического контента.

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ВР (28793) порнография (231) декриминализация (58)
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Топ комментарии
+3
Найголовніше і важливіше, що зараз турбує наших людей!
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04.06.2026 15:11 Ответить
+3
Та і секс взагалі - наказиваться! Ніякого там сексу! Тільки скрєпний половий акт. А луччє - "сношеніє". Посношалась - народила, посношалась - народила. І ніякого задоволення! Только страданіє і воспроізводство "людського ресурса". Чи "мобілізаційного ресурса", чи як там зараз модно...
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04.06.2026 15:38 Ответить
+2
Це дуже своєчасно, та й депутатам чимось займатися треба, а так легалізували та дивись скільки хочеш, ще й безпечно
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04.06.2026 15:00 Ответить
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Це дуже своєчасно, та й депутатам чимось займатися треба, а так легалізували та дивись скільки хочеш, ще й безпечно
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04.06.2026 15:00 Ответить
Ну повинні ж вони під час засідань не засинати від нудьги..от й будуть порно дивитись.
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04.06.2026 15:10 Ответить
Ну це дасть шанс, що бабки від онліфанщиць будуть потрапляти в бюджет, а не в кишені ментам, щоб кримінальні справи не відкривали...
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04.06.2026 15:11 Ответить
А дохід від проституції собі залишають замість того, щоб легалізувати і отримувати мільярди в бюджети як інші країни!
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04.06.2026 15:27 Ответить
Найголовніше і важливіше, що зараз турбує наших людей!
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04.06.2026 15:11 Ответить
Слава Україні!!
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04.06.2026 15:16 Ответить
проститутки рвутся к власти! Банду геть!
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04.06.2026 15:17 Ответить
От це зараз на часі? Чоловіків на війну,а жінок в порно.Чи як будуть зйомки?Бо ж якщо декриміналізують,то сюди світові студії приїдуть.Я сам був за декриміналізацію,але після війни.Бо це піпець тоді виходить.гроби йдуть,а тут з іншої строни порнушку знімають.
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04.06.2026 15:17 Ответить
Як мій знайомий військовий казав про армію:
"Люди женятся, ******, а нам не во что обутса"
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04.06.2026 16:11 Ответить
А что говорит Православная Церква по этому поводу? Я считаю, что порнография недопустима в нашем обществе и должна строго наказываться!
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04.06.2026 15:18 Ответить
Та і секс взагалі - наказиваться! Ніякого там сексу! Тільки скрєпний половий акт. А луччє - "сношеніє". Посношалась - народила, посношалась - народила. І ніякого задоволення! Только страданіє і воспроізводство "людського ресурса". Чи "мобілізаційного ресурса", чи як там зараз модно...
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04.06.2026 15:38 Ответить
Не "СНОШЕНІЄ" а "СОВОКУПЛЄНІЄ". Модно "плательщики податків", бо зелена шобла все розкрала.
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04.06.2026 15:51 Ответить
А, мі пардон... Звісно "совокуплєніє"
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04.06.2026 15:54 Ответить
Рада и порно близнецы братья, мы говорим порно подразумеваем Рада, мы говорим Рада подразумеваем порно...
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04.06.2026 15:20 Ответить
Деякі депутатим аж стрибавють,щоб дозволити,бо хочуть самі заробляти.
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04.06.2026 15:20 Ответить
В онліфанс?
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04.06.2026 16:03 Ответить
Потужна робота над покращенням життя народу....
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04.06.2026 15:29 Ответить
Про проституцію забули....
Схоже від вступу в ЄС ми отримаємо лише шлак: гейпаради, легалізацію порно, проституції, біженців з відусіль як в ЄС, легалізацію нацменшин, втрату Закарпаття.... - може ну їх нах,
нам порібно розбудовувати власну країну, а не вступати в якесь лайно!
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04.06.2026 15:34 Ответить
Так а шо ще народ очікує від ЄС? Мене так смішить оце прагнення пересічних громадян в ЄС... Ну бізнес чого туди преться - зрозуміло. Хоча теж таке собі... А пересічні?
А легалізувати порно і проституцію і лгбт - потрібно давно вже. А от паради - ні. Бо приватне життя - то одне, а пропаганда - інше.
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04.06.2026 15:46 Ответить
А тебе не дивує, що алкоголь і табак ще більше шкідливі, ніж конопля, але вони не заборонені?
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04.06.2026 15:49 Ответить
Ну. А проституція і порно - взагалі корисні. Значно зменшує кількість маньяків та злочинів на сексульному підгрунті. Але ж профіт ментів, профіт ментів...
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04.06.2026 15:53 Ответить
Це зараз нагальне питання догодити дрочунам та збоченцям...
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04.06.2026 15:42 Ответить
То я випадково не туди написав, помилився. Хотів відповісти на коментар Mart , а написав в загальну гілку. Вже виправив.
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04.06.2026 15:49 Ответить
Ніяк не заспокояться. Кажуть також намагаються прибрати з обов'язкових предметів математику, фізику і хімію. Нехай діти йдуть в порно. Українці ! Це ваших дітей спровадять у порно. Будете дивитись ?
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04.06.2026 15:46 Ответить
Не хвилюйтесь ви так. Це втрачене покоління тіктокерів та онліфаншиць, їм математика, фізика та хімія зовсім не потрібна. Їх не треба спроваджувати у порно, кому треба гроші вже давно там.
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04.06.2026 16:01 Ответить
Втрачене ким ? Батьки так виховали. Повіями і ідіотами.
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04.06.2026 16:12 Ответить
 
 