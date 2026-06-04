Декриминализация порно: в Раде зарегистрировали новый законопроект
В Верховную Раду внесен новый законопроект о декриминализации порнографии.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Речь идет о законопроекте №15294.
Он значительно ужесточает ответственность за преступления против детей, в том числе за изготовление и распространение детской порнографии.
Также он убирает старые советские нормы, то есть дублирует нормы о декриминализации контента для взрослых, добавил нардеп.
"Итак, за реальные преступления будет ответственность. За действия взрослых среди взрослых, убираем средневековье и кормушку для недобросовестных правоохранителей.
Рад сообщить, что законопроект подписали 45 народных депутатов от почти всех фракций и групп ВРУ. Включая руководство Рады, фракций и парламентских комитетов. Среди авторов люди с очень разными взглядами, идеологией, религиозными убеждениями. Но здесь все пришли к общему видению и компромиссу.
Учитывая, что уже во вторник Рада планирует одобрить налогообложение электронных платформ, то и этот вопрос должен быть рассмотрен максимально быстро.
Это будет третья попытка законодательного решения проблемы, но надеюсь, на этот раз уже окончательная и успешная", - добавил Железняк.
Что предшествовало?
- Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии.
- Как известно, за 9 месяцев 2025 года было возбуждено почти 1,5 тысячи уголовных дел по поводу порнографии для взрослых. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- 28 мая Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографического контента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Люди женятся, ******, а нам не во что обутса"
Схоже від вступу в ЄС ми отримаємо лише шлак: гейпаради, легалізацію порно, проституції, біженців з відусіль як в ЄС, легалізацію нацменшин, втрату Закарпаття.... - може ну їх нах,
нам порібно розбудовувати власну країну, а не вступати в якесь лайно!
А легалізувати порно і проституцію і лгбт - потрібно давно вже. А от паради - ні. Бо приватне життя - то одне, а пропаганда - інше.