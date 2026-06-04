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Новини Декриміналізація порнографії
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Декриміналізація порно: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

Декриміналізація порно: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

До Верховної Ради внесено новий законопроєкт про декриміналізацію порнографії.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про проєкт закону №15294.

Він значно посилює відповідальність за злочини проти дітей, в тому числі за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії.

Також він прибирає старі радянські норми, тобто дублює норми про декриміналізацію дорослого контенту, додав нардеп.

"Отже, за реальні злочини буде відповідальність. За дії дорослих серед дорослих, прибираємо середньовіччя та годівницю для недобросовісних правоохоронців.

Радий повідомити, що законопроект підписало 45-ть народних депутатів від майже всіх фракцій та груп ВРУ. Включно з керівництвом Ради, фракцій та парламентських Комітетів. Серед авторів люди з дуже різними баченнями,ідеологією, релігійними переконаннями. Але тут всі дійшли до спільного бачення та компромісу.

Враховуючи, що вже у вівторок Рада планує схвалити оподаткування електронних платформ, то і це питання має бути розглянуто максимально швидко.

Це буде третя спроба законодавчого вирішення проблеми, але сподіваюсь, цього разу вже остаточна і успішна", - додав Железняк.

Читайте: Топпосадовці Нацполіції у справі про кришування "порноофісів" вийшли з-під варти під заставу, - Офіс Генпрокурора

Що передувало?

  • Міністерство внутрішніх справ України підтримало текст законопроєкту про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії.
  • Як відомо, за 9 місяців 2025 року було розпочато майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за дорослу порнографію. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік.
  • 28 травня Рада не підтримала законопроєкт про декриміналізацію порнографічного контенту.

Також читайте: Агент поліції тричі скористався послугами повій для слідства: в Одесі викрили бордель, сутенерку покарали

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ВР (15164) порнографія (142) декриміналізація (13)
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Топ коментарі
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Найголовніше і важливіше, що зараз турбує наших людей!
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04.06.2026 15:11 Відповісти
+3
Та і секс взагалі - наказиваться! Ніякого там сексу! Тільки скрєпний половий акт. А луччє - "сношеніє". Посношалась - народила, посношалась - народила. І ніякого задоволення! Только страданіє і воспроізводство "людського ресурса". Чи "мобілізаційного ресурса", чи як там зараз модно...
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04.06.2026 15:38 Відповісти
+2
Це дуже своєчасно, та й депутатам чимось займатися треба, а так легалізували та дивись скільки хочеш, ще й безпечно
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04.06.2026 15:00 Відповісти
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Це дуже своєчасно, та й депутатам чимось займатися треба, а так легалізували та дивись скільки хочеш, ще й безпечно
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04.06.2026 15:00 Відповісти
Ну повинні ж вони під час засідань не засинати від нудьги..от й будуть порно дивитись.
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04.06.2026 15:10 Відповісти
Ну це дасть шанс, що бабки від онліфанщиць будуть потрапляти в бюджет, а не в кишені ментам, щоб кримінальні справи не відкривали...
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04.06.2026 15:11 Відповісти
А дохід від проституції собі залишають замість того, щоб легалізувати і отримувати мільярди в бюджети як інші країни!
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04.06.2026 15:27 Відповісти
Найголовніше і важливіше, що зараз турбує наших людей!
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04.06.2026 15:11 Відповісти
Слава Україні!!
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04.06.2026 15:16 Відповісти
проститутки рвутся к власти! Банду геть!
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04.06.2026 15:17 Відповісти
От це зараз на часі? Чоловіків на війну,а жінок в порно.Чи як будуть зйомки?Бо ж якщо декриміналізують,то сюди світові студії приїдуть.Я сам був за декриміналізацію,але після війни.Бо це піпець тоді виходить.гроби йдуть,а тут з іншої строни порнушку знімають.
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04.06.2026 15:17 Відповісти
Як мій знайомий військовий казав про армію:
"Люди женятся, ******, а нам не во что обутса"
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04.06.2026 16:11 Відповісти
А что говорит Православная Церква по этому поводу? Я считаю, что порнография недопустима в нашем обществе и должна строго наказываться!
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04.06.2026 15:18 Відповісти
Та і секс взагалі - наказиваться! Ніякого там сексу! Тільки скрєпний половий акт. А луччє - "сношеніє". Посношалась - народила, посношалась - народила. І ніякого задоволення! Только страданіє і воспроізводство "людського ресурса". Чи "мобілізаційного ресурса", чи як там зараз модно...
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04.06.2026 15:38 Відповісти
Не "СНОШЕНІЄ" а "СОВОКУПЛЄНІЄ". Модно "плательщики податків", бо зелена шобла все розкрала.
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04.06.2026 15:51 Відповісти
А, мі пардон... Звісно "совокуплєніє"
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04.06.2026 15:54 Відповісти
Рада и порно близнецы братья, мы говорим порно подразумеваем Рада, мы говорим Рада подразумеваем порно...
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04.06.2026 15:20 Відповісти
Деякі депутатим аж стрибавють,щоб дозволити,бо хочуть самі заробляти.
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04.06.2026 15:20 Відповісти
В онліфанс?
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04.06.2026 16:03 Відповісти
Потужна робота над покращенням життя народу....
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04.06.2026 15:29 Відповісти
Про проституцію забули....
Схоже від вступу в ЄС ми отримаємо лише шлак: гейпаради, легалізацію порно, проституції, біженців з відусіль як в ЄС, легалізацію нацменшин, втрату Закарпаття.... - може ну їх нах,
нам порібно розбудовувати власну країну, а не вступати в якесь лайно!
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04.06.2026 15:34 Відповісти
Так а шо ще народ очікує від ЄС? Мене так смішить оце прагнення пересічних громадян в ЄС... Ну бізнес чого туди преться - зрозуміло. Хоча теж таке собі... А пересічні?
А легалізувати порно і проституцію і лгбт - потрібно давно вже. А от паради - ні. Бо приватне життя - то одне, а пропаганда - інше.
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04.06.2026 15:46 Відповісти
А тебе не дивує, що алкоголь і табак ще більше шкідливі, ніж конопля, але вони не заборонені?
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04.06.2026 15:49 Відповісти
Ну. А проституція і порно - взагалі корисні. Значно зменшує кількість маньяків та злочинів на сексульному підгрунті. Але ж профіт ментів, профіт ментів...
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04.06.2026 15:53 Відповісти
Це зараз нагальне питання догодити дрочунам та збоченцям...
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04.06.2026 15:42 Відповісти
То я випадково не туди написав, помилився. Хотів відповісти на коментар Mart , а написав в загальну гілку. Вже виправив.
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04.06.2026 15:49 Відповісти
Ніяк не заспокояться. Кажуть також намагаються прибрати з обов'язкових предметів математику, фізику і хімію. Нехай діти йдуть в порно. Українці ! Це ваших дітей спровадять у порно. Будете дивитись ?
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04.06.2026 15:46 Відповісти
Не хвилюйтесь ви так. Це втрачене покоління тіктокерів та онліфаншиць, їм математика, фізика та хімія зовсім не потрібна. Їх не треба спроваджувати у порно, кому треба гроші вже давно там.
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04.06.2026 16:01 Відповісти
Втрачене ким ? Батьки так виховали. Повіями і ідіотами.
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04.06.2026 16:12 Відповісти
А що поганого в порно? Чи краще хєрачить на заводі з ранку до вечора? Якщо вже нагородив бог зовнішністю або великим причандалом, то гріх це не використати
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04.06.2026 16:16 Відповісти
Якщо ви не розумієте, то вам уже і не пояснити. В людини для того має бути гідність. Багато хто поринув у тваринний світ. Вороття назад нема.
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04.06.2026 16:21 Відповісти
Це була помилка фракції Порошенко, що вони не проголосували за декриміналізацію порно контенту. У громадян України склалося враження що фракція Порошенко хоче, щоб і надалі поліціянти брали хабарі за кришування виготовлення порно контенту та проти того щоб йшли податки в бюджет.
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04.06.2026 16:21 Відповісти
 
 