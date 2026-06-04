Декриміналізація порно: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

До Верховної Ради внесено новий законопроєкт про декриміналізацію порнографії.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про проєкт закону №15294.

Він значно посилює відповідальність за злочини проти дітей, в тому числі за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії.

Також він прибирає старі радянські норми, тобто дублює норми про декриміналізацію дорослого контенту, додав нардеп.

"Отже, за реальні злочини буде відповідальність. За дії дорослих серед дорослих, прибираємо середньовіччя та годівницю для недобросовісних правоохоронців.



Радий повідомити, що законопроект підписало 45-ть народних депутатів від майже всіх фракцій та груп ВРУ. Включно з керівництвом Ради, фракцій та парламентських Комітетів. Серед авторів люди з дуже різними баченнями,ідеологією, релігійними переконаннями. Але тут всі дійшли до спільного бачення та компромісу.



Враховуючи, що вже у вівторок Рада планує схвалити оподаткування електронних платформ, то і це питання має бути розглянуто максимально швидко.



Це буде третя спроба законодавчого вирішення проблеми, але сподіваюсь, цього разу вже остаточна і успішна", - додав Железняк.

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Що передувало?

Міністерство внутрішніх справ України підтримало текст законопроєкту про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії.

Як відомо, за 9 місяців 2025 року було розпочато майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за дорослу порнографію. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік.

28 травня Рада не підтримала законопроєкт про декриміналізацію порнографічного контенту.

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